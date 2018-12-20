【黃皮白心】亞裔移民meme自嘲　媽媽最叻問長問短　你有冇同感？

家裏的鐘永遠比實際時間快、外出時母親會像「審犯」般問長問短、家中總會有數對從酒店拿來的拖鞋用來招待訪客……這些場景或許會發生在你我身上，甚至可能已習以為常。但對於一班生活在西方文化社會中的亞裔後代，他們的體會就更加深刻。 澳洲墨爾本（Melbourne）九名華裔高中生9月在Facebook成立名為「微妙的亞裔特質」（Subtle Asian Traits）的群組，讓有相似成長背景的人分享有關亞洲人獨有生活習慣的meme（表情包、潛力圖），引起不少同道中人的共嗚，可謂「有聲有畫面」，也使群組紅遍全球。

群組「微妙的亞裔特質」迄今已有逾95萬成員，內裏分享的笑話和meme主要圍繞亞裔移民第一代子女的生活。大部分成員都是來自澳洲、美國、加拿大和英國這些亞裔移民主要聚居的國家。

部分meme取材自他們家中的日常生活習慣，例如會用手指量度煮米飯所需的水量，又會將自來水先沸騰才飲用。

最能夠引起這班「黃皮白心」年輕人共嗚的，便是他們在兩種截然不同文化中掙扎摸索的笑話。他們一方面不像亞洲人：有雙語語言障礙、對中文功課一頭霧水、反抗家庭規則和傳統。但另一方面卻又「不夠白」，也因而間中有種族歧視的經歷。

外界不時將亞洲父母描繪成謹慎、嚴厲和專橫的形象。同類題材也深得群組成員喜愛，有人分享自己的經歷指，自己有一次沒有吃早餐，母親得悉後便以「千字文」回應，解釋不吃早餐的壞處，更稱「因此前一晚沒能安睡」。

微妙的亞裔特質：「媽，我出門啦。」西方母親會簡單以一聲「再見」回應，但亞洲母親卻擅於問長問短，又抱怨孩子只懂玩樂。（Facebook：Subtle Asian Traits）

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種族議題向來都極具爭議，群組也面對不少批評和挑戰。起初有人批評指，群組大多帖文都是圍繞東亞人的生活經歷。群組其中一名創辦人顧安妮（音譯，Anne Gu）指，管理員自此已竭力使群組提供更多樣化的內容，又鼓勵用戶分享適用於所有亞洲種族的帖文。

另外有人批評稱，部分meme某程度是深化「虎爸虎媽」和差劣駕駛技術等對亞洲人的負面刻板印象。又有人認為，這種幽默是種族主義和「自我仇恨」。

顧安妮承認，部分meme的確是以這些刻板印象來開玩笑，但認為大多數人「通常都擁有自己的文化認同」。她甚至指，帖子還可以幫助他們「以一種更幽默和積極的方式，回憶童年時潛在的負面經歷……就像通過幽默療傷一樣」。

（英國廣播公司）