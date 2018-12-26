【回顧2018】世界亂局五大主角鬥搶鏡　特朗普外還有誰？

2018年即將完結，回看過去一年的國際政壇相當熱鬧，由年頭到年尾都不缺乏全球關注的大事件，既有領導人的破冰會談，也有引發民眾憂心忡忡的國家貿易戰、領導人之間的口水罵戰，誰是2018年度政壇的最搶鏡新聞主角？一齊來回顧五大人物。

美國外交：2018年6月，特朗普（右）與金正恩（左）在新加坡舉行「特金會」。（VCG）

「退群達人」特朗普

美國總統特朗普可謂當之無愧的風雲人物。他在2018年延續不按牌理出手的作風，不斷挑起「戰火」。他3月開始發動中美貿易戰，下令針對從中國進口的商品徵收關稅，聲稱以此懲罰中國偷竊美國的知識產權技術及商業機密，另一邊廂的中國，同樣以徵收關稅手段回擊。此後兩國時而談判，時而互加關稅，期間又有企業受到牽連，例如美國商務部對中興通訊發出禁止出口令。

截至12月，美國已經向250億美元的中國進口商品徵稅，中國則向110億美元的美國進口商品徵稅。這個嚴重影響全球經濟的中美貿易戰，將延續至2019年。

同時，美國也相繼退出多個國際組織或協議，包括聯合國人權理事會、伊朗核協議、萬國郵政聯盟等，引來多國批評。

美國總統特朗普可謂2018年「大紅人」，一言一語一舉一動都牽動世界命脈。2019年他與國際間又會產生甚麼火花？（路透社）

另一方面，華府內部的人事風波也是愈演愈烈，特朗普多名幕僚相繼辭職，包括通訊總監希克斯（Hope Hicks）、國家經濟委員會主任科恩（Gary Cohn）等，另外也有人是被「炒魷魚」，例如是國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）。11月中期選舉過去後再迎來「大地震」，白宮幕僚長凱利、內政部長津克等均宣布年底離任，國防部長馬蒂斯更被迫提早離職，年底離開。

馬蒂斯與特朗普素有不和，前者離任也似乎符合了特朗普中選後大改人事布局的意圖。（視覺中國）

儘管特朗普在全球種下多個火頭，他在2018年還是交到了「新朋友」，就是朝鮮領導人金正恩。6月12日，他與金正恩在新加坡上演哄動全球的「特金會」，雙方簽署聯合聲明，承諾建設新美朝關係。不過這種美好氣氛會否持續，言之尚早，美方不滿朝方的無核化進展太慢，朝方則抗議國際仍對其施予制裁，未來走向仍難預料。第二次「特金會」或會在2019年初出現。

金正恩在4月20日的朝鮮勞動黨第七屆三中全會上，宣布停止核試，並把政策重點改為經濟發展。（路透社）

「國際大玩家」金正恩

這位朝鮮領袖的態度大轉向，在2018年嚇倒不少人。1月1日，他在新年賀詞表明，有意派遣代表團參加韓國平昌冬奧，掀起朝韓關係回暖的序幕。2月他派胞妹金與正出席平昌冬奧開幕禮，4月他親自到板門店與韓國總統文在寅「破冰」會談，兩人手拖手越過三八線的一幕成為經典場面，此後兩人5月再有第二次「文金會」，9月文在寅再正式到訪平壤。

在朝鮮半島之外，金正恩同樣領風騷。他2018年三度訪華，當中兩度與中國國家主席習近平會面。6月他與美國總統特朗普會面，成為首位朝鮮領導人與在任美國總統會談。朝鮮經濟實力遠遜鄰近國家，但2018年多個大國領袖爭相與金正恩會面，俄羅斯也一直邀請他訪俄，令金正恩成為國際外交的大玩家。

4月27日，文在寅與金正恩在「三八線」兩側上演「世紀握手」。（視覺中國）

「功臣」文在寅

2018年韓朝關係吹暖風、新加坡「特金會」成功舉行，文在寅都可謂背後功臣。這位韓國總統力主與朝鮮改善關係，屢伸橄欖枝，他在過去一年不單3次與金正恩會面，也作為中間人角色挽救幾乎破局的「特金會」，5月特朗普威脅要取消會面，韓國派出大使游走在美國與朝鮮之間，成功促成會面舉行。

文在寅功不可沒，並因此入選《時代周刊》的年度風雲人物最後名單。但在韓國內部，當地人不滿政府在經濟等方面的表現，文在寅的民望反而陷入新低。

英國脫歐：首相文翠珊成功挺過12月12日執政保守黨發起的不信任投票。雖然保住了相位，但是脫歐之路仍然十分艱巨。（路透社）

文翠珊：巧婦難為無米坎？

英國首相文翠珊在2018年可謂百般無奈。英國準備在2019年3月正式脫歐，文翠珊在限期前繼續與歐盟談判，但愛爾蘭邊境等成為棘手議題，雙方一直拉鋸，至11月文翠珊終爭取與歐盟達成脫歐協議草案，雖然事前有西班牙趁機發難，挑起「直布羅陀之爭」，但終草案獲歐盟27國通過。不過最難一關還在英國國會，草案必須得到下議院通過才會生效，但文翠珊處於下風，只能延遲至2019年初表決。脫歐陷入混亂困局，這個爛攤子會如何收場，將在2019年3月揭分曉。

特朗普力挺穆罕默德，稱沙特是美國非常好的盟友。（視覺中國）

沙特王儲穆罕默德

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）愛好建立開明形象，3月他訪美時穿西裝登場，6月又正式開放讓沙特女性駕車，受到國際輿論好評。

不過，事情在下半年出現大反轉，沙特裔異見記者卡舒吉10月2日進入沙特駐土耳其領事館後死亡，更慘遭肢解，國際輿論把矛頭直指向沙特政府及王儲穆罕默德。沙特政府一再駁斥外界指控，但負責調查案件的土耳其政府不時向媒體放風，洩露調查資訊，使得沙特政府頻頻受壓，政府最初強調不知情，後來要一再改口，最後承認卡舒吉在領事館內被殺。但穆罕默德即使面對猛烈批評，憑藉雄厚財富，他在國際外交上仍具有重要地位，包括得到美國總統特朗普力撐。