【逆權司機】韓國的士司機示威反共乘app　搞創科遠不如K-Pop簡單

韓國龍頭通訊軟件Kakao自10月宣布計劃推出叫車手機應用程式「Kakao T Car Pool」後，當地數以萬計的士司機近三個月來不時上街示威，一名57歲的士司機上周一（10日）更自焚身亡抗議。 三星、K-Pop、韓團......韓國在不少人眼中都的是先進、引領潮流及創新的代表，不過現實總不如韓劇般浪漫，韓國社會文化亦有固步自封的一面。初創及創科企業蹣跚前行，甚至落後其他國家。在這個問題上，當地政府、大企業、小市民都有責任，本港亦可引以為鑑。

韓國經濟一直由三星及現代等數家大企業支撐，惟勞動成本上漲及中國競爭下，當地汽車及晶片等行業的增長已大幅放緩。有見及此，總統文在寅2017年成立新部門，為初創企業及創新科技提供資金，推動經濟增長。

Kakao共乘程式出師未捷身先死​

韓國龍頭車廠現代汽車（Hyundai Motor）2017年收購當地初創共享叫車平台Luxi部分股份，導致不少的士司機擔心「飯碗不保」而出來示威。最後現代汽車在2018年2月將股份售予Kakao子公司Kakao Mobility。

「寡情薄倖」的現代汽車轉為投資新加坡共享叫車平台Grab；Kakao Mobility則在全盤收購Luxi後，10宣布在年底推出「Kakao T Carpool」。但這個應用程式卻在在的士司機奮力抗議下遲遲未正式推出。Kakao在有司機自焚抗議的事件發生後，宣布延遲應用程式推出時間。

韓國共乘app：韓國一名57歲的士司機自焚身亡，參與集會的示威者周四（20日）向他致意。（路透社）

韓國共乘app：Kakao自10月宣布計劃推出叫車手機應用程式「Kakao T Car Pool」後，當地數以萬計的士司機近三個月來不時上街示威。（路透社）

厭惡風險的大眾

這件事正好反映當地創科困境。韓國目前在科技上的成功，主要建立在快速追隨的戰略基礎上。惟引領潮流的創新形象的背後，不少韓國人卻不願冒險，甚至不易接受新技術。

路透社引述當地十幾位企業家指，這些顧慮使政府及大企業均擔心，太快推廣初創及創新科技會引起國內工會不滿，並顛覆國家經濟秩序，這導致政府施政過於緩慢。

韓國共乘app：韓國交通法禁止白牌車營運，Kakao共乘程式引起國內的士司機不滿。（路透社）

繁文縟節的法例

韓國法律亦限制了初創企業的在當地的投資及發展規模；並禁止風險投資基金投資當地的金融、房地產、住宿及餐飲業。研究顯示，全球頭一百家大型初創企業中，近七成公司在當地的發展都因而受阻，當中包括Airbnb、Uber及中國的螞蟻金服。

韓國共乘app：在韓國大企業傾向投資外國初創公司同時，亦有外國投資公司反其道而行，認為K-Pop等產業能為韓國創科帶來龐大機遇。圖為BTS防彈少年團。（視覺中國）

過於保守的韓企

在韓國搞流行音樂、網絡遊戲及化妝品等產業似乎較搞創科簡單，這是由於韓國大企業在投資新產業上較為保守，並會盡量避免有合作關係。這使他們未能與時並進，較難適應快速變化的創新科技，以至漸漸被中國等競爭對手趕上。

有外國投資公司卻反其道而行，認為K-Pop等產業能為韓國創科帶來龐大機遇。矽谷知名投資公司500 Startups及日本軟銀均看準韓國市場，在當地投資多家創科公司。

政府要好好發展創科，不是單單成立創科局等新部門，或是向初創企業提供資金就可以。除了法例及支援外，如何平衡現有持分者與初創企業的利益更是當中一大難題。不過話說回來，文在寅政府當務之急，恐怕是要先平息這班逆權的士司機的不滿。

（綜合報道）