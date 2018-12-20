美國研究：每周3次運動　可逆轉腦部退化

不少人憂慮自己會認知倒退或腦部退化，但最近有研究指出這些情況是有方法逆轉。醫學雜誌《神經學》周刊（Neurology）周三（19日）刊登的一項研究指出，每周有3次心肺運動，如步行一段時間、踩單車等，持續半年，可以改善認知功能。

帶領研究的杜克大學臨床心理學家布盧門撒爾（James Blumenthal）表示，研究顯示透過降低心血管疾病風險，同時可以改善神經認知功能。

研究人員請來160名患有高血壓或其他心血管疾病的成年人，平均年齡為65歲。他們從不運動，也被診斷出患有認知問題，如在回憶或下決定時出現困難，又或較難集中等。

學者把這批人士分為4組，展開為期6個月的觀察。第1組採用「停止高血壓膳食方法」（DASH），但不改善其運動習慣；第2組不改善飲食，但會監督他們每周做3次運動，每次需步行10分鐘和踩單車35分鐘；第3組是膳食和運動兩者兼用；第4組則是只聆聽保健人員建議，但不改生活習慣。

研究發現，第2組在決策能力上較沒運動組別有明顯的改善；至於第3組在觀察後的決策思維測試中得分最高，測試者更成功逆轉腦部老化，有如「返回」9年前；第1組則在統計上思維沒明顯改善，但學者強調膳食仍然十分重要。

無助增強記憶力

研究雖然顯示持續半年的心肺運動有助改善思維，但不等於可增強記憶。韋爾．康奈醫學院（Weill Cornell Medicine）的艾薩克森博士（Richard Isaacson）稱，從生活方式着手可較快地改善腦部的決策功能，但提升記憶需要更長的時間反應。

（美國有線新聞網絡）