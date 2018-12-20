蘇格蘭藝廊唱「空城計」係咩玩法　10萬人次到訪旺丁更旺場

蘇格蘭格拉斯哥現代藝術畫廊（Glasgow Gallery of Modern Art，GoMA）2017年5月起有個名為The Exhibition is Cancelled（暫譯：這展覽取消了）的活動。為期5個月的檔期，本是屬於荷蘭畫家穆爾（Marlie Mul）的，卻無展出作品。場地後來反而成為不同界別的藝術及運動愛好者聚腳地，人氣更旺。

藝廊策展負責人庫珀（William Cooper）11月29日接受傳媒採訪時講述事件緣由。

穆爾本擬在那裏舉行個人作品展，惟她與藝廊方面多次協商仍無法達成共識，決定取消展覽。這成為場地開放予其他人使用的契機。

庫珀表示，地方就這麼空出來，他想將藝廊推廣成可供社區人士使用的空間，於是讓人上網填表預約使用。後來有人在偌大藝廊練舞、舉辦繪畫課、瑜伽課以及電影放映會等。出乎意料地，這個由5月至10月舉行、名為The Exhibition is Cancelled（暫譯：展覽取消了）的「活動」，這段期間有10萬人次參觀。

對藝廊管理人員來說，做出這個決定並非易事。自1996年開館後，它已成為歐洲現代藝術中心。但有批評意見認為，它在浪費納稅人金錢。庫珀回應道，總有不明白當代藝術價值的人會這麼說，但他相信參觀者可對藝術產生新的想法，即時場內沒任何作品。

（綜合報道）