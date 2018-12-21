荷蘭單車比人多　政府重金鼓勵市民踩單車返工

荷蘭人口1700萬，但單車數目就有2300萬，單車比人多。政府為鼓勵更多市民騎單車出門，計劃進一步改善單車基建設施，並提供減稅優惠。 美國有線新聞網絡（CNN）周五（21）報道指，荷蘭政府近期宣布投入3.45億歐元（約30.99億港元），擴建單車公共設施，希望3年內帶動20萬人騎單車上下班。

有關基建包括改建15條行車線，變作單車專用「高速公路」；興建2.5萬個單車泊車位，以及升級60多個單車存放設施。

荷蘭交通政策分析研究所（Netherlands Institute for Transport Policy Analysis）2016年數據指出，該國單車使用率已經十分高，全國超過4分之1的行程都以單車代步。不過當中騎去上班的只有25%，大部分都是去玩（37%），其餘就包括上學、購物及其他活動。

報道指，一半荷蘭人居住地點跟工作場所距離少於15公里，而有一半數量自私家車的駕駛路程都不多於7.5公里，當局相信由單車代替完全無難度。

政府還獎勵騎車人士每公里扣稅0.19歐元（約1.7港元）。

不過騎車上班，最大阻力是帶着一身汗水回到公司。因此政府亦敦促僱主增加配套設施，例如增設沖涼房，相信會提高職員騎車上班的意欲。

（美國有線新聞網絡）