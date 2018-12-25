【BreXmas】來年節日大餐「食窮」英人　捱貴菜致國民飲食失衡？

「叮噹叮，叮噹叮，歌聲與鐘聲……」聖誕佳節普世歡騰。不過，對於英國民眾來說，進入聖誕假期，也就象徵着距離明年三月脫歐的限期不足百日。聖誕鐘聲彷彿成為煩擾英國民眾的哀嚎。此時很多英人憂慮的，脫歐後，英國在關稅及各種貿易壁壘下，各項進口商品價格上漲，帶來的生活壓力會有多沉重？

下年這個時候，民眾將會渡過脫歐後的首個聖誕。此刻不妨想想：下年的餐桌上，英國人的聖誕大餐會否因脫離歐盟而有所改變？

如無意外，今年將會是英國留在歐盟的最後一個聖誕節。

傳統英國人的聖誕大餐有烤火雞、焗薯、香腸、煙肉、栗子……由於英國供應量超過9成的蔬果、5成的肉類是從外國進口。英國脫歐談判的其中要點，就是與歐盟國家商品的進出口關稅及限額的釐定。所以，脫歐的最終方案，與民眾的果腹之娛牽連極大。

羅浮堡大學（Loughborough University）的博士研究員Hana Trollman，假設英國在「硬脫歐」的情況下，民眾在脫歐聖誕下的節日大餐會受到什麼影響。

你的餐桌能承受貴價肉嗎？

Hana Trollman預計，最受到價格影響的會是主菜火雞。烤火雞的生產過程會因「硬脫歐」而變得昂貴。英國火雞生產商Kelly Bronze今年的火雞價格，已漲了5.4%。他們警告，若「硬脫歐」真的出現，公司的生意將會下降7成。處理火雞屠宰、拔毛等工序需要大量人手工作。不過，在聖誕高峰時節，人手本就短缺，生產商需要依賴來自歐盟國家的移民勞動力。「硬脫歐」以後，雙方人員不能到英倫海峽彼岸自由流動，外來勞動力供應自然減少。加上關稅和出入口限制，相對廉價的歐盟產火雞，到了英國超級市場的價格也是會上升，因此民眾還是要吃「貴火雞」。

香腸、煙肉的原材料是豬肉。英國人現時的豬肉供應來源，只有4成是來自本地豬，其餘6成都是從歐盟國家進口，包括丹麥、德國和荷蘭。同樣地，在進出口關稅和供不應求的情況下，「硬脫歐」將會導致豬肉的價格上升。來年脫歐後的聖誕大餐，香腸和煙肉等必備小食可能要減量了。

豬肉製成的香腸，是英國家庭聖誕大餐的必備小食。（路透社）

焗薯可以當主菜！

雖然英國在肉類供應方面不能做到自給自足，將會受到脫歐危機影響。不過，英國是全歐主要的薯仔生產國。由於前一年的大批收成，英國今年可望成為薯仔凈出口國。所以，只要種植環境仍然保持良好，預計民眾在明年聖誕節時，仍然有足夠的本地薯仔可供食用。聖誕大餐上的焗薯菜式，理應不受影響。

不過，Trollman提到一點，由於英國向外出口的薯仔，有98%是出口至歐盟國家。所以，英歐沒有制定任何貿易協議的「硬脫歐」下，種植薯仔的農民難免會因貿易壁壘而蒙受損失。

英國是薯仔大國！出產的薯仔數量足夠滿足國內需要及出口。（路透社）

蔓越莓的吸引力

不說不知，蔓越莓（即是常說的「小紅莓」）在英國人的聖誕大餐中很常見。它的鮮紅色成為點綴聖誕餐桌上的首選水果，也可以製成果醬蘸包來吃。以前，蘇格蘭地區曾出產野生蔓越莓，不過隨着種植地的逐漸消失，現時在英國市面買到的蔓越莓，大多來自歐洲和北美。譬如荷蘭泰爾斯海靈島（Terschelling）出產的大果越橘品種，就很受英國民眾歡迎。不過，在脫歐之後，味美色艷的荷蘭蔓越莓，自然會因為商貿關稅而價格上漲。

脫歐會使人飲食失衡？

民以食為天，飲食是最切身的生活要素。當一個地方的食品價格膨脹，草根階層民眾所受影響尤深。

英國最依賴歐盟國家入口的蔬菜類食材首當其衝。牛津大學未來食品學的研究人員Marco Springmann指出，預計英國脫歐後，由於蔬菜的價格將大幅上升，這會減低草根民眾購買新鮮蔬菜的意欲。沒有足夠蔬果的營養攝取量，會導致飲食失衡，由此衍生一連串國民健康問題。

Marco Springmann的研究團隊推斷，這會為英國政府額外增加6億英鎊的醫療開支。他們更預測，英國在來年脫歐起，到2027年前，每年會有5600人死於與飲食失衡相關的疾病。

踏入十二月，脫歐風波未平。可是，佳節臨近，英國民眾不妨放低憂慮，享受當下，泰然應對明年的事態發展。（路透社）

不過，無論如何，佳節臨近，英國民眾不妨放低憂慮，享受當下，先好好渡過這個「脫歐前的最後聖誕」，然後再沉着應對明年的脫歐過程。