美聯邦政府局部停擺　外判清潔工嘆無錢過聖誕買禮物畀乖孫

美國參議院周五（21日）未能通過臨時撥款法案，政府午夜起局部停擺。如參議院周六（22日）正午復會後仍未有進展，逾80萬公務員將暫時「無糧出」。 政府停擺對一班外判工人影響更大。他們由外判商支薪，並不享有公務員的保障，即使政府後來恢復運作，他們也未必能補領停擺期間損失的薪金。

聖誕臨近，人人都想為摯愛準備聖誕禮物，歡度佳節。但美國聯邦政府周五午夜起局部停擺，令一班外判員工苦惱不己。

56歲的威廉斯（Bonita Williams）受僱於政府外判商，於國務院擔任清潔工。她的上司早前已表示，如政府陷入停擺，公司將不會向她支薪。威廉斯指，如果失去一至兩周的薪金，她將無法負擔房租，只好搬到北卡羅來納州（North Carolina）與母親同住，甚至沒法支付電費，更遑論原打算買給孫兒作聖誕禮物的單車。

知道政府將會停擺，我不會買任何聖誕禮物。你要想想如何過生活。 外判清潔工威廉斯

美國政府停擺：民主黨參議員強烈反對就興建邊境圍牆撥款50億美元（約392億港元），參議院周五（21日）因而未能趕及在期限前通過臨時撥款，迫使聯邦政府在當地時間午夜起局部停擺。（美聯社）

工會32BJ SEIU指，大約有2,000名清潔工、保安員和其他聯邦部門工人將會因政府停擺而失去薪金。工會副主席孔特雷拉斯（Jaime Contreras）稱，外判工有可能因此失去住所，又或無法撫養孩子。

71歲的約翰遜（Lila Johnson）同樣也是在國務院擔任清潔工。她來自馬里蘭州海格鎮（Hagerstown），是家中的經濟支柱，撫養兩名分別6歲和15歲的孫兒。

約翰遜的上司周五向她表示，如果政府最終停擺，她沒有上班的日子，便是算作放了病假或例假。她將不會因此獲得發薪。

這是聖誕佳節。眾人都需要他們的金錢。要用上自己的病假，我認為並不正確。 外判清潔工約翰遜

政府停擺後，房租、車、人壽保險等開支也成問題。而約翰遜就將問題歸咎於總統特朗普：「那是個只顧自己的人。」

（華盛頓郵報）