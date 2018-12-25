Y世代獨愛「真・聖誕樹」　想與地球先生同歡　還要向前走多幾步

「噢聖誕節托它歸家，放係廳度閃閃吓。」臨近聖誕，有人會特意為家居購置聖誕樹，好好裝飾佈置，準備與家人和朋友歡度佳節。這種做法在歐美國家就更為普遍。 在美國，2018年真聖誕樹的銷量比起2017年升近一成。有商家解釋，愈來愈多年輕人鍾情真樹，摒棄不環保、塑膠製的聖誕樹，帶動銷量急升。 不論購買真樹還是膠樹，亦會衍生不同的環保問題。瑞士組織「山林項目」（Bergwaldprojekt）就希望透露鼓勵民眾捐款植樹，保護樹林，過一個「可持續」聖誕。

「可持續」聖誕：美國真聖誕樹的銷量大增，其中年輕人為最大的「捧場客」。有商家認為是因為千禧一代較重視環境，亦偏好較「真實」的事物和體驗。（美聯社）

Y世代捧場 全因愛環保？

美國電子支付系統公司Square指出，根據超過1,000間採用其支付技術公司的數據顯示，2018年聖誕樹銷量比起2017年升近一成。

購置聖誕樹看似是傳統「老餅」的行為，但銷量大增背後的力量，卻是「80後」和「90後」這群年輕人。Papa Noël Christmas Trees運營經理科恩（Beau Coan）解釋，其中一個原因是千禧一代愈來愈注重環保。他又指，行業也開始教育公眾和顧客有關種植聖誕樹的可持續發展。

全國聖誕樹協會（National Christmas Tree Association）執行總監奧康納（Tim O'Connor）也提到，年輕人鍾情真樹的另一個原因，可能是由於他們着眼於「真實」的事物。他指出，購買真樹的行為亦與年輕一代生活其他習慣相符，例如他們較偏愛有機食物。

聖誕節：捷克布拉格的舊城廣場（Old Town Square）每年亦有擺放聖誕市集，廣場中央的聖誕樹尤其耀眼。（路透社）

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一樹換一樹 倡多樣化森林抗氣候變化

實情是，不論購買真樹還是膠樹，地球也要為此付上代價。膠樹難以分解，且不易回收。購買真樹意味要砍伐林木，甚至連租用聖誕樹也因運送期間有碳排放，而未算百分百環保。

「山林項目」提出「聖誕樹換森林」（Christmas Trees for Forest）計劃，民眾只要捐款17歐元（約152港元），組織就會種植一棵樹，並且持續為樹木進行保養工作。

組織除了希望以植樹的方式保護林木之外，更透過種植不同品種的樹木，令森林更多樣化，從而更能夠抵抗氣溫上升和乾旱天氣。萊比錫（Leipzig）的綜合生物多樣性研究中心（Center of Integrative Biodiversiry Research）在2017年進行的研究指出，混合原生森林較容易適應氣候變化。而多樣化的森林甚至能夠自我調節，減少使用農藥如草甘膦。

組織的護林員瑙曼（Peter Naumann）認為：「只有消費者選購來自原生森林的雲杉、銀杉和松樹，聖誕樹的生產才得以持續下去。因為這些樹木是以作為近乎自然森林管理的一部分遭砍伐，而不是取自種植園。」

（今日美國／德國之聲）