【英國王室】野生捕獲92歲英女王搭火車　王室聖誕傳統逐個捉

臨近聖誕節，周五（21日）英國倫敦車站月台上有一名92歲老太太登上開往東部諾福克郡（Norfolk）的一班普通火車，展開她的聖誕之旅。 同行的旅客大概也沒有想到，這名戴着頭巾與手套、挽黑色手袋、身穿深駝色大褸的老人家，是他們的君主英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。

一列火車在諾福克郡站2號月台緩緩停靠，英女王與民眾在頭等車廂下車，只有幾名隨行保安人員，也沒有其他王室成員陪同。一名隨行保安手提掛上寫着「女王」標籤的黑色皮包；另一隻手拿住一個放了鮮花的紅色皮包。

英國王室有專屬的王室火車，更不用說有大量王室專用私家車，但事實上英女王也甚喜愛低調出巡，過往在2009年、2014年等，都曾乘坐普通火車出遊。

英女王當天看起來精神良好，一面走一面向旁邊拍照的記者微笑，期間並無引起太大轟動。她隨後搭上王室汽車，前往桑德林漢姆莊園（Sandringham House）與家人歡度聖誕。

王室過聖誕：戴着頭巾手套、挽着黑色手袋、身穿深駝色大褸的英女王伊利沙伯二世，登上頭等車卡。（VCG）

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桑德林漢姆莊園過聖誕

按照英國王室傳統，他們每年都會在桑德林漢姆莊園舉行慶祝活動歡度聖誕節，王室成員們會在聖誕前夕抵達，並一起裝飾聖誕樹。

威廉王子（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）一家等王室成員亦正陸續抵達莊園，外界預料現年97歲的女王王夫菲臘親王（Prince Philip）會與去年一樣單獨前往莊園。

王室過聖誕：英國王室每年聖誕節都會按傳統，到英格蘭東部諾福克郡的桑德林漢姆莊園歡度聖誕。（路透社）

「拆禮物日」狩獵野雞

王儲查理斯過去20多年都會與哈里王子及威廉王子，一起在「拆禮物日」（Boxing Day）狩獵野雞。此前英國媒體傳出，哈里被老婆梅根（Meghan, Duchess of Sussex）以保護動物為由禁止在當日打獵。

這惹起威廉不滿，亦令梅根與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）不和的傳聞鬧得更大。不過近日有王室消息人士澄清，梅根並無阻止哈里打獵，並指哈里相信打獵是可持續的野外運動，所以梅根不會阻止他。

梅根是保護動物的活躍分子，不但領養被遺棄狗隻，更拒穿皮草，惟哈里非常享受打獵，他的朋友更大讚他槍法神準。

王室過聖誕：王儲查理斯過去20多年都會與哈里王子及威廉王子，一起在「拆禮物日」（Boxing Day）狩獵野雞。（影片截圖/資料圖片）

「搞gag版」​交換禮物抵死好笑

英國王室每年都會在平安夜聚首一堂交換聖誕禮物，王室成員當日下午會偷偷把禮物放在一張用白色亞麻布蓋上的桌子上，並在禮物上寫上收禮物者的名字，待目標人物之後領取，並在晚上聚會時拆禮物。英女王更為此認真地訂下三條搞笑規則，強調禮物應該便宜又搞笑。

（綜合報道）