美國男子驚覺監控鏡頭傳神秘聲音　原來是「良心黑客」提醒改密碼

如果有一日夜闌人靜，你獨自在家突然聽到有神秘人的聲音傳出，不要以為有鬼，可能是你家中裝設的監控攝影機出事，被黑客入侵。 愈來愈多人在家中裝設監控攝影機確保安全，但也有可能事與願違。美國亞里桑納州一名男子某日聽到家中的監控攝影機傳出陌生人的聲音，大嚇一驚，但原來在遠方的不知名「良心黑客」，提醒他是被黑客入侵的高危一族，小心自己的私人資料有洩漏風險。

黑客入侵監控鏡頭：智能家居品牌Nest的監控鏡頭可連接互聯網，為屋主提供24小時監控，並可以讓屋主在家中與門外的人對話。（Nest官網）

亞利桑那州地產經紀格力（Andy Gregg）在家中裝有智能家居品牌Nest的監控鏡頭，這個鏡頭可連接互聯網，為屋主提供24小時監控，並可以讓屋主在家中與門外的人對話。

格力在幾周前一個晚上，卻突然聽到家中傳來陌生人聲音，最後發現聲音來源，就是這個鏡頭。該聲音自稱是來自加拿大的「白帽黑客」（white hat），他們被稱為有道德的黑客，會以自己的黑客技術，維護網絡安全。

這名「白帽黑客」向格力表明自己並無惡意，只是想提醒格力的鏡頭出現保安漏洞，私人訊息已被洩漏。黑客直接說出幾組格力在網站常用的密碼，並指自己並無透過鏡頭監視格力，亦不清楚後者住處，但強調要知「其實唔難」。

黑客建議格力更改密碼，並使用雙重身份認證以更好地保護帳戶。事實上，不少專家過去曾警告，類似的智慧家居產品有安全隱憂。Nest聲明表示，已知密碼有可能被竊取的問題，但強調這些漏洞都不涉及Nest，並敦促用戶使用雙重身份認證。

（綜合報道）