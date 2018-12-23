印尼海嘯沖垮舞台　瞬間捲走樂手及觀眾　多人下落不明

印尼巽他海峽（Sunda Strait）沿岸上周六（22日）晚遭海嘯沖擊，導致至少62人死、600人受傷，另有多人下落不明。事發時，有當地樂隊正在海灘表演，豈料洶湧的海浪從舞台後面襲來，頃刻間捲走來不及逃生的樂隊成員及觀眾。

根據Twitter用戶「Sotiri Dimpinoudis」周日（23日）發布的影片，搖滾樂隊「Seventeen」正在舞台上賣力演出，現場氣氛熱烈，甚至有觀眾擠在舞台前方隨音樂搖擺。豈料下一秒，強勁的海浪從舞台後方襲來，樂隊成員及樂器全部掉進海水中。面對突如其來的海嘯，觀眾一邊尖叫一邊逃散，畫面十分震撼。

印尼國營電力公司（Perusahaan Listrik Negara，PLN）發言人接受路透社採訪時表示，當時有逾百名員工聚集在丹戎潘丹（Tanjung）一個海灘參加年終活動。

樂隊發表聲明稱：「我們的演出舞台非常接近大海，海嘯一來全部被衝垮。海浪捲走在場的人，我們失去包括貝斯手和樂隊經理在內的親人……還有部分人下落不明。」

「Seventeen」貝斯手M. Awal Purbani和樂隊經理維查亞（Oki Wijaya）被證實死於海嘯，其餘4名樂手仍下落不明。

印尼巽他海嘯：事發時，當地樂隊「Seventeen」正在丹戎潘丹（Tanjung）一個海灘表演，現場氣氛熱烈。（YouTube）

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#Update: SHOCKING VIDEO - Another video of the #Tsunami hitting the shores in #Indonesia and slamming into a "Band" playing in a tent near the shore when the waves hit. pic.twitter.com/pP0jWGjaQk — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 2018年12月23日

（衛報）