【印尼海嘯】挪威目擊者猶有餘悸：希望是今生最後一次

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）周日（22日）表示，海嘯發生地點，是爪哇島（Java）和蘇門答臘島（Sumatra）之間的巽他海峽沿岸地區。 與家人在爪哇島渡假的挪威籍攝影師安德森（Oystein Lund Andersen）在親經歷海嘯後表示：「這看來是我此生第一次遇到海嘯，希望也是最後一次。」

海嘯發生時安德森正她與家人來到海灘度假，親眼目睹海嘯來襲過程。他在Facebook貼文稱：「突然，我看到一個大浪向我襲來。我不得不趕緊跑，因為海浪已越過海灘至陸地15至20米的地方。而下一個浪頭直接湧進我住的酒店，掀翻路邊的汽車。」

他續指，自己與家人已疏散至地勢較高的村落，並得到當地人的照顧。他們一家安全無恙，為此感恩。安德森表示，當局認為今次海嘯是由喀拉喀托火山活動所引致，對當地基礎設施造成巨大破壞。

當局估計主因是「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）爆發導致海底塌泥，加上正值滿月漲潮所致。「喀拉喀托之子」是喀拉喀托火山（Krakatau）1883年爆發後出現的破火山口，1927年冒出海面成為火山島，目前處於高度活躍狀態。

印尼海嘯：挪威籍攝影師安德森（Oystein Lund Andersen）與家人來到爪哇島渡假，豈料一來就遇上海嘯。他之後在Facebook貼文寫道：「我此生第一次遇到海嘯，希望也是最後一次。」（安德森Facebook賬戶）

肇因或是海底塌泥兼滿月潮漲

印尼國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）形容，火山爆發導致海嘯的情況罕見，且「喀拉喀托之子」火山的爆發規模不大，故今次未有任何顯著跡象提示海嘯即將來臨。他指當局仍需進一步調查以確認海嘯成因。

儘管情況相對罕見，但據國際海嘯信息中心指出，海底火山爆發確是有可能引發海嘯，因為這會導致水位突然移動或海底斜坡塌泥。英國廣播公司（BBC）引述火山學家菲尼克斯（Jess Phoenix）指，由於「喀拉喀托之子」火山有一部分處於水中，因此爆發不但引致海底塌泥，亦會推動海水移動。此外，事發當晚正值滿月，出現大潮漲現象，令海嘯捲起的海浪更加巨大，造成的破壞力更強。

印尼海嘯研究中心聯合創辦人兼喀拉喀托火山專家Gegar Prasetya則稱，今次海嘯高度僅1米左右，但問題是民眾大多傾向於海岸線興建房屋，導致傷亡嚴重。