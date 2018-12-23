【聖誕新聞】《寶貝智多星》真人版　美國小兄妹智取持槍歹徒

美國電影《寶貝智多星》是不少香港人的童年回應，也一度是電視台「聖誕檔期」重播的電影之一。影片內容描述一位男童獨留在家，憑一己之力對抗兩名竊匪的故事。 美國阿拉巴馬州塔蘭特（Tarrant）一名9歲女童5月也成為現實版《寶貝智多星》主角，她與10歲的哥哥臨危不亂，偷拿手機在浴室報警，將26歲的持槍歹徒繩之於法。

非裔男子麥吉（Christopher Rian McGhee）5月29日闖入美國阿拉巴馬州塔蘭特（Tarrant）一個民宅，將屋內兩名兒童趕到浴室內再行偷竊。（塔蘭特警局Facebook）

兩位小童機智力敵賊人的故事雖已是發生在5月29日，但現看來是相當「應節」。塔蘭特警局上周初派員向兩位小朋友送上聖誕禮物。美國廣播公司（ABC）旗下頻道WBMA亦趁機訪問案中主角埃里克・弗朗西斯科（Erik Francisco）及妹妹奧娜達・弗朗西斯科（Onayda Francisco）。

他們收到禮物時表現由衷高興，奧娜達更是感動得哭出來。埃里克說：「他們先是救了我們，現在向我們捐贈聖誕禮物。我的父母真的無法買得起禮物，所以（收到這個）我真的很開心。」警方除了藉此表示慰問，亦想嘉獎兩位小朋友的勇氣。報案中心接線員菲茨說：「我很久沒有見過這種勇敢的行徑了。」

埃里克說他們被歹徒用槍指嚇、被迫進入浴室之際，他悄悄將手機握在手中，之後由奧娜達打電話報警。她在電話中向報案中心的接線生說：「一名黑人闖入我家，他穿黑色的襯衫。」她當時雖然心裏慌得很，卻不忘有禮地說：「你能快點（派人來）嗎？」

▲▼兩位勇敢對抗竊賊的小朋友獲得警方嘉獎，以及獲贈聖誕禮物。阿拉巴馬州塔蘭特（Tarrant）警局的Facebook專頁也轉發他們的新聞。

恐懼中報警 等待警方救援

接線生通知警方後不久就訴她，警員已到抵達她家門外。奧娜達在電話中說，家中寵物犬正對歹徒狂吠。接線生要求她和哥哥緊緊鎖住廁所門，躺在浴缸或浴室地板上。

警員攻入屋內之際，疑犯麥吉（Christopher Rian McGhee）打算從睡房跳出窗外逃走，不過他撞到房子下方的障礙物並被卡住。他10月被控一級搶劫以及一級入屋盜竊的罪名，但他否認控罪。

警員將麥吉拘捕的同時，派員尋找躲起來的奧娜達與埃里克。她在這段期間並無掛斷電話，接線生在警員找到他們時，還能依稀聽到她出於恐懼的啜泣聲。