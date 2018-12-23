印尼兩遭海嘯或涉海底山泥傾瀉　影響範圍少威力強大如無聲殺手

印尼東部蘇拉威西島9月28日發生連環地震後觸發高達6米的海嘯，不出3個月，該國西部巽他海峽（Sunda Strait）上周六（12月22日）也發生海嘯。國家減災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）最初指巨浪只是潮汐湧動，呼籲民眾毋須恐慌。當局其後為當局錯判致歉。 情況令人回想起3個月前印尼氣象、氣候和地球物理局（Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics，BMKG）在巨浪湧到帕盧灣前便撤下海嘯警報，同樣備受輿論猛烈抨擊。 政府除了需為監察不力以及誤判負上責任，海底山泥傾瀉難以預測的威力，亦是「天災」與「人禍」元素摻和、導致傷亡慘重的原因之一。

印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）表示，海嘯襲擊巽他海嘯沿岸地區的前24分鐘，「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatoa）爆發，海面掀起巨浪。但當局聲稱，巨浪並非海嘯，而是潮汐湧浪，呼籲公眾不要恐慌。

國家減災署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）其後在Twitter貼文致歉，指由於巽他海峽甚少發生海嘯，而當時也無地震，因此誤判巨浪是滿月潮汐所致。

國際海嘯情報中心（International Tsunami Information Centre）表示，雖然海底火山噴發相對罕見，但這會導致水位突然移動或海底斜坡塌泥，進而引發海嘯。

當局估計今次「喀拉喀托之子」火山爆發導致海底塌泥，加上正值滿月漲潮才導致海嘯。導致印尼政府被指「輕敵」的海底山泥傾瀉（Underwater Landslide）是什麼？它之所以引發海嘯的原理又是什麼？

印尼海嘯：是次地震中火山有一部分在水中，山體上的沉積物或會在震動中下塌，擾亂海水，進而引發海嘯。圖為海底嘯的原理，可見它開始發生時，水下泥土崩塌的情況。（澳洲地質局影片截圖）

▼想知道海底山泥傾瀉導致海嘯的原理？請點擊放大觀看：

+ 2

▼海底山泥傾瀉導致的海嘯：

帕盧灣海嘯：疑走滑斷層肇禍

印尼地處俗稱「火環」（Ring of Fire）的環太平洋地震帶，每年會發生數千次不同規模的地震，發生海嘯的機率也相對較高。

海嘯通常是地殼板塊邊界突然出現海底山泥傾瀉，導致海水出現急速位移、衍生直奔沿岸地區的巨浪。惟有研究人員認為，蘇拉威西島的地震看來是「走滑斷層」（strike-slip fault）引起，即構造板塊在大部分情況下，以相互水平方式移動。

值得注意的是，海嘯通常更傾向由板塊垂直移動引起。英國牛津大學地球物理學家貢貝爾（Baptiste Gombert）也對此表示驚訝。他說印尼的地質非常複雜，區內佈滿不同類型的斷層，要整理出海嘯真正成因是一項挑戰。

貢貝爾指出，蘇拉威西島海嘯有可能是一些垂直運動引起的，但這難以全面解釋為何波浪可這麼高。他指即使員有少少垂直位移，都足以引發大海嘯。他認為今次事件中，海底或岸邊的山泥傾瀉，也有份擾亂海水，造成大浪。

帕盧灣的地形也是導致海嘯威力被放大的原因之一。帕盧灣形狀狹長，帕盧市則位於海灣最底部，這的海水抵達沿岸地區時變得更加集中、力量也變得更強大。

印尼蘇拉威西地震初步被認為是由走滑斷層（Strike-slip fault）引發。

印尼蘇拉威西地震引發海嘯：帕盧市所在位置，是一個袋型海灣的底部。有專家認為當水流大力湧入較窄的海灣之際，會令海嘯的力量變大。（Google Maps截圖）

巽他海峽海嘯：海底塌泥掀浪破壞力甚強

印尼國家減災署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）形容，火山爆發導致海嘯的情況罕見，且「喀拉喀托之子」火山的爆發規模不大，故今次未有任何顯著跡象提示海嘯即將來臨。他指當局仍需進一步調查以確認海嘯成因。

儘管情況相對罕見，但據國際海嘯信息中心指出，海底火山爆發確是有可能引發海嘯。英國廣播公司（BBC）引述火山學家菲尼克斯（Jess Phoenix）指，由於「喀拉喀托之子」火山有一部分處於水中，因此爆發不但引致海底塌泥，亦會推動海水移動。

此外，事發當晚正值滿月，出現大潮漲現象，令海嘯捲起的海浪更加巨大，造成的破壞力更強。

印尼海嘯研究中心聯合創辦人兼喀拉喀托火山專家Gegar Prasetya則稱，今次海嘯高度僅1米左右，但問題是民眾大多傾向於海岸線興建房屋，導致傷亡嚴重。

地震發生後，陸上山巒或會發生大規模山泥傾瀉，而在海中，沉積物也可能在火山爆發後滑動，或會引發海嘯。出現這種情況出現時，受海嘯影響的範圍可能有限，但海浪衝擊陸地的威力可能會非常大。

（綜合報道）