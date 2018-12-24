【印尼海嘯】政府曾稱為「新峇里」　度假天堂瞬間瘡痍滿目

印尼巽他海峽（Sunda Strait）周六（22日）遭海嘯侵襲，導致最少222人喪生，當中爪哇島西部的度假區丹絨勒松（Tanjung Lesung）成為其中一個重災區，多名參加年終派對的國營公司員工在欣賞音樂表演時被海嘯捲走，造成29死、13人失蹤的悲劇。

丹絨勒松位於爪哇島最西端，距離首都雅加達大約3至4小時車程。由於坐擁海岸線，加上與1991年獲聯合國教科文組織（UNESCO）選為世界遺產的烏戎庫隆國家公園（Ujung Kulon National Park）相距不遠，因此是當地人的滑浪和度假勝地，總統佐科維多多（Joko Widodo）的政府更稱當地為「新峇里」。不過受到意外影響，當地經濟命脈之一的旅遊業受到重創，更可能導致印尼盾的全球貨幣市場表現。

另外丹絨勒松附近亦設有多家國營企業，包括鋼鐵廠PT Krakatau Steel及化工廠PT Chandra Asri Petrochemical，暫時消息指這些設施都沒有明顯破壞。

印尼是全球第三大的羅伯斯塔（Robusta）咖啡生產商，並主要靠楠榜省（Lampung）的潘姜港（Panjang Port）出口，當地運輸部門負責人表示，港口運作並沒受到今次海嘯威脅。

（財富雜誌）