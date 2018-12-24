【星印潔凈政策】獅城的潔淨之因不在國民　全賴清潔工人的辛勞？

在過去數十年，新加坡政府花費了大筆金錢去打掃城市，市容大幅改善。不過，從根本來看，歷年已久的清潔城市國策，有真正提高到市民的清潔意識嗎？ （此為《星印潔淨政策》系列報道） 【新加坡篇‧二】

系列相關文章：

新加坡篇

【星印潔凈政策】全民運動五十年 新加坡成潔淨城市代名詞

【星印潔凈政策】垂直綠化獨步世界 讓獅城化身巨型溫室

印度篇

【星印潔凈政策】舉國清潔革命 印度式官僚政治礙事

【星印潔凈政策】與神靈長老角力 看印度農村建廁

齊來打掃城市 清潔工粉飾假象？

良策未必可完全根除弊病。為了保持「清潔城市」的美譽，政府耗費大筆金錢於清理垃圾、改善街道環境的措施上，包括聘請大量清潔工人。新加坡國家環境局主席陸勝烈指出，在「保持清潔，新加坡」全國衞生計劃啟動之初，政策成效是可見得到的。愈來愈多人開始注重公共衞生，減少亂丟垃圾。1989年新加坡的清潔工人只有2,100名。隨着經濟起飛而變得富裕，也更容易借助外來的廉價勞動力清潔城市。

今天新加坡街頭之所以如此乾淨，全賴一大班清潔工人按時打掃。陸勝烈表示，新加坡近年衍生出一大群外勞清潔工，隨時隨地打掃街道，讓新加坡維持整潔。目前，單是向國家環境局註冊的清潔工人就有56,000名，當中還未包括數以千計的獨立合約承包商的僱員。據估計，新加坡每年花費至少8,700萬美元（約6.79億港元）來清潔公共空間。

新加坡街頭的潔淨，有賴一班清潔工人按時打掃。（新加坡市區重建局）

經年已久的清潔城市運動，究竟最終有否從根本上培養了國民自律清潔的習慣？還是只是以粉飾性的措施來製造城市假象？陸勝烈：「新加坡不是一座乾淨的城市。它是一座被打掃乾淨的城市。」新加坡副總理尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）去年11月在全國清潔運動的嘉年華會上說：「今天，我們依賴着逾50,000名清潔工人……我們也有社區自發的義工團體落區幫忙清理垃圾。可是，這樣並不能根治問題。」顯然，尚達曼希望表達的是新加坡國民仍未具備妥善處理垃圾的自律性。根據國家環境局的數字，在2016年，當局開出逾31,000張亂丟垃圾的罰單，是七年來最高。每十張罰單裏就有六張屬於新加坡居民。

“Coal is a powerful incumbent. It’s there by the millions of tons under the ground. Powerful companies, backed by powerful governments, often in the form of subsidies, are in a rush to grow their markets before it is too late.” https://t.co/VwGlh1HnER — Tharman (@Tharman_S) November 26, 2018

義順區議員李美花經常在選區舉辦社區清潔運動，她同意罰款不應該是杜絕垃圾問題的第一方案，也認為過多清潔工會減低自律性。「最好是說服大家不亂丟垃圾。」義順區每年有一次「無清潔工日」，由居民取代清潔工。2013年總共清理近1,500公斤垃圾，今年只清理了292公斤。李美花認為，只要做好社區宣傳工作，市民的清潔自律性是可培養的。

上文節錄自第143期《香港01》周報（2018年12月24日）《清潔政策：從新加坡到印度 全民動員 還我清新家園 》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。