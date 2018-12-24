【外遊注意】2019年度危險旅遊地點　有咩地方千祈唔好去？

假期臨近，相信大家已嗅到旅行的氣息，準備出外歡度聖誕節及新年之餘，也為明年的外遊規劃做準備。隨着資訊發達和交通方便，普通的旅遊地點已不能滿足旅者的好奇心，不少人嘗試發掘更多鮮為人知和富有冒險色彩的旅遊地點。 雖然人們會認為探索未知國度十分刺激，但是不能對箇中風險掉以輕心。英國一間全球顧問公司評估各國情況，11月時發布2019年旅遊風險地圖，好讓大家參考。

地圖由旅行風險管理組織國際SOS（International SOS）聯同英國控制風險集團（Control Risks）製作，列出多個需要注意的旅遊地點。

13個衝突熱點風險最高

公司依照各地的犯罪情況，宗教和政治局勢等，把多個國家歸類入5個風險水平，由「非常低風險」至「極高風險」不等。

地圖列出最危險的13個地區大多是受戰事衝突、恐襲、暴力罪行和政局不穩影響，包括非洲的馬里、中非共和國、索馬里、利比亞、剛果和尼日利亞部分地區；也門、敘利亞、伊拉克、巴勒斯坦和巴基斯坦部分地區，還有烏克蘭東部接壤俄羅斯的地區，都是「危險地帶」。

2019年最危險旅遊地點：顧問公司列出13個政局不穩和發生戰火的地點，把他們評為最危險的旅遊目的地，例如圖中在12月22日聲稱受炮轟的烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區。（路透社）

報告指出一些缺乏醫療保障的國家，高風險的包括委內瑞拉，以及部分非洲和中東國家。另有國家被指帶有「高速發展變數」（rapidly developing variable）風險，例如中國，俄羅斯、阿根廷、巴西和部份東南亞國家等。這些國家主要城市的醫療水平有一定程度，在其他地方卻未必。

地圖又列出綁架風險高的地區，包括中美洲，以及曾有恐怖分子和軍事組織綁架旅客的亞太地區。

在最低風險國家方面，有北歐的丹麥、挪威、芬蘭和冰島，以及瑞士和斯洛文尼亞。中國、澳洲、美國和西歐大部分國家則被列入低風險國家。

（9News）