【日本捕鯨】傳統文化作幌子　日本堅持捕鯨或因既得利益

日本政府近日決定退出國際捕鯨委員會(IWC)，且不顧澳洲等反捕鯨國家的反對，重啟相隔三十載的商業捕鯨。日本官方的說法是，捕鯨是日本古老文化的一部分，漁民世世代代捕鯨維生，日本在飲食方面也從不過問別國。那麼，捕鯨作為日本傳統文化又是否如此無可替代的地位？

日本商業捕鯨始於江戶時代，一些沿海地區的居民確實是世代捕鯨，如和歌山縣太地町每年有屠殺海豚節，千葉縣和石卷市也有近海捕鯨。該國目前是世上最大的捕鯨和食鯨國。可見，近海捕鯨的確是日本文化的一部份，如同挪威、冰島和因紐特人一樣。

不過，南極捕鯨卻並非傳統。日本第一次去南極捕鯨是在1930年代中期，大規模捕鯨要到二戰後才正式展開。二戰結束後，日本國內糧食短缺，鯨魚肉在此後的20年間曾經是重要的糧食補給，作為日常膳食的重要蛋白質來源。

在美軍的鼓勵下，日本將兩艘巨大的美國海軍艦隻改建成加工船，前往南大洋。1964年的高峰時期，全國一年捕殺了多達24,000頭鯨魚，其中絕大多數是座頭鯨和抹香鯨。

今天日本食鯨肉的人數已不多，只有經歷二戰後艱苦困境的一代才覺回味。(路透社)

老一輩的日本人或許因此對鯨肉有一份感情和眷戀，雖然鯨肉今天已不如以往受歡迎，但部分市場仍可買到生肉、熟食或鯨魚罐頭。近年，只有日本繼續派船隊到南極捕鯨，而且還保留着能在海上處理數以百計鯨魚的大型加工船。

堅持捕鯨為的是. . .

時至今日，雖說日本經濟迷失長達20年，但經過數十年的高速發展，日本早已擺脫戰後的貧困和饑餓的艱苦狀況，物質充裕，食物種類繁多。2008年的一項調查更顯示，九成五日本人幾乎或完全不吃鯨肉。那麼日本仍然堅持需要大規模捕鯨？科研的說法明顯站不住腳，2014年國際法院裁定，日本政府在南極的研究沒有科學依據，責令對方停止。環保組織亦指，現今的科技完全可以憑借聲吶跟蹤或DNA提取來研究，無需要捕鯨。

近年，有人認為捕鯨背後其實是經濟和政治因素作崇，因捕鯨產業今時今日經已發展成沿海地區的支柱產業之一，捕鯨活動一旦被禁止，勢將造成嚴重經濟損失，導致失業、公司倒閉、財政收入減少等地方財政危機。其次，有分析人士認為，一旦取消捕鯨活動，也可能波及日本捕撈公海漁業資源，或進一步影響本地漁業發展。

#NewZealand leads protest after #Japan decided to resume #whaling https://t.co/ziNyh0KuBG pic.twitter.com/dQNuFerya7 — PacificPartnersDC (@PacPartnersDC) 2015年12月7日

研究日本捕鯨業多年的佐久間順子直指：「事實上，大多數日本人並不吃鯨肉，銷量也連年下降。即使供應減少，價錢也不會提高。」她強調：「捕鯨對日本並沒有益處，但是沒人知道如何停止。」根據她的2015年研究，日本人均食用鯨魚肉只有30克。

佐久間順子認為，捕鯨是政府運作的，屬龐大的官僚體系，背後牽涉到研究預算、年度計劃、職業晉升和養老保險等。她認為：「這就意味著，大多數官員會頑強抵抗，不惜代價保住自己的捕鯨部門。政客也一樣，如果捕鯨和自己的選區關係密切，他們會承諾將游說重新開始商業捕鯨來保住自己的席位。」