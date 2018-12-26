【BreXmas】聖誕樹變脫歐笑柄　實淪英國家庭負擔

今日是拆禮物日，放在聖誕樹下的禮物讓人期待，不過對於英國民眾而言，2018年是他們「脫歐前的最後聖誕」，然而國內對於脫歐方案仍未有一致決定，連聖誕樹也在預示他們「大限將至」......

聖誕樹無故成為文翠珊在國會上嘲笑政敵的材料。（路透社）

19日（上周三），英國首相文翠珊在國會批評工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）只懂在脫歐議題上屢加阻撓，並嘲笑他「即便尋遍自己的聖誕襪、聖誕樹底，仍然沒有一個脫歐方案。」，惹來國會內一片大笑聲。歲末時刻，聖誕樹被拿來當作政客開玩笑的笑柄，卻不經意變成這年來諷刺整個脫歐鬧劇的一大註腳。

無獨有偶，聖誕樹也被外國元首拿來嘲笑英國政府處理脫歐問題時的不濟表現。立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaitė）在12月13日，於Twitter上張貼一張朱古力聖誕樹的相片，並寫道：「#Brexit聖誕願望：趕緊決定甚麼是你真想要的，然後聖誕老人就會把它送給你……」，明顯諷刺英國沒有果斷在脫歐問題上做決定，反而拖拖拉拉。

#Brexit Christmas wish: finally decide what you really want and Santa will deliver pic.twitter.com/lJziZsahry — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) December 13, 2018

過節成本提高

政客把聖誕樹當作開玩笑題材，當是節日幽默。可是，當英國民眾聽到這個消息，或者只能強顏歡笑。由於新關稅和貿易壁壘的設立，英國民眾除了面臨食品價格上升，屆時從歐洲入口聖誕樹，價錢亦會大大提高。換句話說，民眾來年購置聖誕樹裝飾，將要付出比現在高很多的成本。

英國網上園藝中心GardeningExpress創辦人Chris Bonnett分析指，現時大約4分1在英國售賣的聖誕樹是從國外進口，當中多數是來自丹麥、德國等歐盟國家。譬如在丹麥，有大約3500個專門種植聖誕樹農夫，平均每年的生產量達1200萬棵。「除非英國脫歐會減低國民的過節意欲，否則，來年進口聖誕樹的價錢將會漲兩倍。」Chris打趣說道。

有分析指出，來年英國國內的聖誕樹售價將會大幅提高。（路透社）

加上氣候暖化，整個歐洲市場近年經歷着植樹業低迷的日子，優質的樹木變得越來越少，因此可以出口到歐陸以外的聖誕樹將會變得短缺。在供不應求的情況下，將催谷來年聖誕樹的售價升幅。

不過，因為今年英國民眾的購買力仍存，GardeningExpress現時還可繼續將真聖誕樹的售價，定在低於40英鎊（約397港元）。不過，明年的情況實屬未知。Chris也預期，一些未能負擔真聖誕樹的昂貴價格的家庭，也許要過一個沒有聖誕樹的聖誕。

塑膠聖誕樹回歸？

不想過沒有聖誕樹的聖誕，英國家庭還有另外一個選項，就是以塑膠樹代替真樹。近年來，「走塑」運動的訊息逐漸引起公眾關注，越來越多家庭摒棄使用塑膠製家居用品，人工塑膠製聖誕樹自也不例外。不過，當預測到明年真聖誕樹的來貨價大幅上升，人工塑膠製聖誕樹會否回歸呢？節日氣氛和環境保護兩者，將為英國家庭帶來另一種煩惱。

即使家中沒有「私伙」聖誕樹，倫敦市內也豎立一棵棵巨型聖誕節，亦具濃厚節日氣氛。（路透社）

距離脫歐還剩三月，任何方案皆未落實，二次公投等「頭盔」選項的呼聲甚囂塵上。這個聖誕假期相信不是英國民眾所樂見。至於明年的聖誕樹售價會否真的大幅上升，相信不是他們理應花心力注重的，現時反該好好直視明年三月的脫歐議程，方更恰當。