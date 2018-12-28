【日本捕鯨】由最後的捕鯨站　細看澳洲如何走上反捕鯨之路

日本政府近日決定退出國際捕鯨委員會(IWC)，且不顧澳洲等反捕鯨國家的反對，重啟相隔三十載的商業捕鯨。相反，近年卻旗幟鮮明的澳洲在國際層面不遺餘力的反對商業捕鯨。 但原來，在上世紀50年代，澳洲也曾大規模捕鯨，一直到1978年，當捕鯨船最後一次回到西澳的奧班尼 (Albany)，該國開始走上一條反商業捕鯨之路。

65歲的澳洲人Bob Reeby於40年前已在西部奧班尼 (Albany) 附近的一間捕鯨公司工作多年，他自16歲起加入公司作水手。1978年11月21日，當捕鯨船完成最後一次作業後返回奧班尼港，同時正式宣告該國最後一次商業捕鯨的終結。他回憶道：「當日沒有捕獲到任何鯨魚」。故此，船長兼魚叉手Axel Christensen於前一天所捕殺的抹香鯨是最後一頭鯨魚。

由1949年至1978年，公司總共捕殺多達14,878頭鯨魚。作為地區最重要的僱主，公司的關閉對當地市鎮和家庭造成災難性影響，居民頓時間失去了收入來源。「奧班尼遭到重創，這是一份當時被社會接受的工作。這是奧班尼歷史的一部份，我沒有後悔。」Bob Reeby坦言：「但態度如今的確有所改變，如果今天這裏有捕鯨，我或許會出來抗議。」

1977年奧班尼捕獲的抹香鯨。(網上圖片)

「我不喜歡抗議人士，但我尊重他們」

經歷一個多世紀的合法捕鯨後，70年代後期是個關鍵的時份。1977年，Bob Reeby的公司作為當時全國最後一間捕鯨公司，遭到來自悉尼的反捕鯨人士抗議。抗議人士希望游說當地人鯨魚是用來觀賞而不是獵殺，他們更打算在捕鯨途中，坐上橡皮艇擋在捕鯨船和鯨魚之間。Bob Reeby坦承：「我記得當這些抗議人士出來，我並不喜歡他們，但我真的尊重他們。」

現時72歲的Aline Chaney Barber是當時其中一位抗議人士，她指：「大部份東岸的人連奧班尼這裏還有這個捕鯨站也不知道，沒有人真的想過要走過來面對他們。當我們來到這裏，沒有人願意租地方給我們。」結果他們一行人只好棲身於一個沙灘上的冰冷小屋，連自來水供應也沒有。起初，當地人對他們的確不太友善，但隨着時間過去，他們可以在酒吧待久一些，分享自己對捕鯨的意見。

澳洲曾經也有過數十年捕鯨的歷史，當時這種做法廣被社會接受，也是沿海居民的生計。(網上圖片)

悉尼志願組織Project Jonah的主席Pam Eiser自1976年已參與活動，她說：「我們有三大目標，我們想要禁止在澳洲捕鯨，然後禁止任何鯨魚或鯨魚產品入口，最後是達成國際禁止捕鯨。我們仍在為最後一項工作努力，但我們部份人有很大的耐性。」

Pam Eiser憶述，當年的澳洲總理Malcolm Fraser的女兒Phoebe向父親表示想停止捕鯨活動。在公眾的壓力下，Malcolm Fraser和Project Jonah會面，Fraser詢問若他同意為一個公開調查撥款，組織是否會接受調查結果。結果，澳洲政府於1980年接受調查的建議，廢除捕鯨法並引入保護鯨魚法案。國家同時會通過國際捕鯨委員會尋求全球禁令。

捕鯨站如今已成為博物館，教育公眾有關保育鯨魚的資訊。(網上圖片)

讓捕鯨添上教育意義 為日本指出方向？

當年的捕鯨站 (Cheynes Beach Whaling Station)如今已改建為鯨魚世界博物館，館內豐富精彩的互動展示，成功地擺脫捕鯨事業不人道的負面形象，從鯨魚屠宰場搖身一變成為具有教育性的熱門觀光景點。

退休後的Bob Reeby，每星期會來到捕鯨站一次，他喜歡向前來觀光的旅客展示一個告示，笑言現在這裏有更多的鯨魚被「射殺」（shoot），其實是指被遊客的相機所拍下。

捕鯨站雖已關閉，但作為博物館的存在是對人類反捕鯨的一個很好的提醒。(網上圖片)

今年是奧班尼這個歷史的捕鯨站的40周年，當地會舉辦音樂和視覺藝術表演。昔日的鯨魚加工廠將會充滿着關於鯨魚的音樂和藝術的反思。場地總監Elise van Gorp表示：「我們嘗試只是訴說着這裏曾經發生過的事，這是人民的生計飯碗。」11月21日，他們邀請到部份以往的捕鯨從業員和他們的家人來喝早茶。

澳洲的反捕鯨之路一路走來有血有肉，但現在回看這段歷史，可以見到不少澳洲人，包括當年有份從事捕鯨和反對捕鯨的人士都認為反對商業捕鯨是應該走的正確方向。或許這也是證明給日本政府的最佳寫照。