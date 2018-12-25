【印尼海嘯】遇難人數增至429人　災民迫爆避難所　食水藥物不足

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）發生海嘯，印尼國家減災署周二（25日）表示，死亡人數增至429人，另有超過1,400人受傷。 數以千計的災民要入住避難中心。有人道組織成員警告，災區食水和藥物愈來愈少，有可能面臨短缺危機。

非政府組織Aksi Cepat Tanggap的醫生Rizal Alimin表示，很多兒童生病，有發燒和頭痛的症狀，他們卻沒有足夠的食水。他又指，現時擁有的藥物比平常少，又缺乏清潔用水。

志願團體Tagana的義工薩利姆（Abu Salim）稱，援助人員正急忙協助穩定現時形勢。他周二（25日）向法新社表示，當日援助人員將主要協助避難所的災民設置公共廚房，又負責物流運輸，並在合適的地方分發更多帳篷。惟部分民眾仍未能獲取自來水，有部分逃往高地的災民亦未能聯絡得到。

救援物資主要經公路運送至災區。兩艘政府船隻亦正前往蘇門答臘島（Sumatra）沿岸附近的數個島嶼，救助數十名被困居民。

專家警告，當區有可能再度面臨海嘯侵襲。逾5,000名居民因擔心海嘯來襲而離開住所。40歲的Neng Sumarni與丈夫帶着三名孩子來到一間學校暫避，但他們只能與其餘數十人一起席地而睡。

（綜合報道）