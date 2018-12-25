NASA探測器將抵達冥王星外天體　Queen結他手發布新歌致敬

美國太空總署（NASA）的探測器「新視野」號（New Horizons）將於2019年元旦日抵達首個已知的冥王星外天體、名為Ultima Thule的小行星。 擁有天體物理學博士學位、同時為英國殿堂級樂隊Queen的結他手Brian May屆時會發布新歌，紀念這次探索行動。

「新視野」號如今距離地球約64億公里，它目前以每小時5.1萬公里的速度接近天體Ultima Thule。兩者預料在2019年1月1日凌晨最接近，距離約為3500公里。科學家希望可藉此機會拍攝高解析度照片，讓人類窺探冥王星以外的世界。

天體名稱出自中世紀文學 形容極北島嶼

這個奇特名稱Ultima Thule其實是來自中世紀文學，是用以描述一個神秘而且極北的島嶼。它於2014年被發現，位於「柯伊伯帶」（Kuiper Belt）。它被發現時相當暗淡，科學家估計其尺寸比冥王星還要小。

約翰斯．霍普金斯大學應用物理學實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）科學家韋弗斯（Hal Weaver）解釋，「柯伊伯帶」是太陽系形成後，由於距離太遙遠而無法形成行星的剩餘物，散落成巨大的盤狀物，區域內的主要物質是冰塊和甲烷。他形容，「柯伊伯帶」是太陽系形成的遺跡。他指，這將會是人類飛船遇到過最原初（primitive）的物體。

NASA「新視野」號探測器：「新視野」號將於2019年元旦日掠過冥王星外天體、位於柯伊伯帶的Ultima Thule。圖為歐洲航天局（ESA）2017年發布的藝術家構想圖，畫面與柯伊伯帶相似。（視覺中國）

NASA表示，雖然探測船掠過Ultima Thule時不會有現場圖像，但它們仍會在資料傳送時進行直播。期間會播放Queen樂團結他手Brian May新歌《New Horizons》。

這將是他相隔20年後再次發布樂曲，至於新歌名稱亦是與探測船的名稱相同。他表示：「我的創作靈感來自於，這是人類之手可觸及最遙遠的一次。」Brian May除了是名結他手外，他亦於2007年在倫敦帝國學院（Imperial College London）考獲天體物理學博士學位。

（綜合報道）