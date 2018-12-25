荷蘭教堂禮拜儀式持續1400小時　善心走法律罅只為幫助一難民家庭

「主能夠，主能夠，我知祂能夠，我知救主能帶領我經過一切。」聖誕佳音傳四方，一個生活在荷蘭的亞美尼亞難民家庭，聖誕節卻要躲在教堂祈求奇蹟降臨。 來自亞美尼亞的塔姆拉江（Tamrazyan）一家五口，向荷蘭申請政治庇護遭當局拒絕，需被逐出境。當地一間教會為防止他們被遣返，想出妙計「走法律罅」，自10月26日起舉行馬拉松式的禮拜儀式。至今禮拜儀式已舉行近1400小時，並成為當地熱門朝聖活動，當局在聖誕期間更須分流控制人潮。

荷蘭教堂連續禮拜：荷蘭法律列明，警察不得進入舉行宗教儀式的教堂。於是海牙新教教會以不間斷的禮拜阻止警察驅逐塔姆拉江一家。（VCG）

塔姆拉江（Tamrazyan）一家住在荷蘭已近9年，在他們申請的政治庇護遭拒絕後，荷蘭海牙新教教會（Protestant Church The Hague）主席赫特馬（Theo Hettema）想出妙計，自10月底起不停舉行禮拜，防止他們被逐。

這是因為荷蘭法律列明，警察不得進入舉行宗教儀式的教堂。

海牙新教教會因此以不間斷的禮拜阻止警察驅逐塔姆拉江一家，並吸引數以百計的牧師及義工參與。當地教會及教友向告訴美國有線新聞網絡（CNN）表示，教堂禮拜已變成朝聖活動，吸引荷蘭各地民眾參與。

荷蘭教堂連續禮拜：荷蘭海牙新教教會主席赫特馬（左）想出妙計，自10月26日起不停舉行禮拜，防止塔姆拉江一家被逐。（VCG）

荷蘭教堂連續禮拜：塔姆拉江家的長女及幼子。（VCG）

教會上周表示，移民部至今仍拒絕動用酌情權讓塔姆拉江一家留在荷蘭，他們對此感到失望，並矢言會持續舉行儀式。赫特馬強調，當大家在聖誕慶祝上帝充滿人性及關懷的和平事蹟時，教會絕不能背棄塔姆拉江一家。他強調教會會向移民部提供資訊及檔案，說服當局接受庇護申請。

塔姆拉江家21歲長女在Twitter表示，教堂高朋滿座令她深受鼓舞。她月初向路透社記者表示，她與弟弟妹妹都在荷蘭長大，形容荷蘭是他們的家和歸屬，所以希望留下，但目前未知會有甚麼結果。

（綜合報道）