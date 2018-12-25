杜拜沒有聖誕氣氛？　居民愛買進口聖誕樹在沙漠過節

不少人都想過一個有氣氛的聖誕節，或是一個白色聖誕。杜拜陽光燦爛、微風涼爽，固然無白色聖誕，但當地人卻喜愛購買由美國或加拿大等地進口的真聖誕樹，希望在這個波斯灣國家享受節日氣氛。

每逢臨近聖誕，杜拜的城市內都會有一車車載滿聖誕樹的貨車駛過，並停泊在區內擺賣。一棵1.6米高的小型聖誕樹售200迪拉姆（約427港元）；超大聖誕樹則售5000迪拉姆（約10664港元）。

不過當地的聖誕樹價格卻愈來愈貴。旅居杜拜17年的波蘭人沃伊切霍夫斯卡（Monica Wojciechowska）表示，兩年前她以200迪拉姆買到的聖誕樹，現在要用450迪拉姆才能買到同樣大小。這是由於杜拜氣候不適合種聖誕樹，由外國入口的聖誕樹因關稅而售價升高。

杜拜聖誕樹：在杜拜，不少人在聖誕前買聖誕樹。（VCG）

當地販賣聖誕樹的商人加佛爾（Gulshan Gafoor）指這些真聖誕樹有價有市，強調塑膠聖誕樹不會影響他們生意，「因為真的聖誕樹有好好聞的芬芳氣味。」

同是銷售聖誕樹的桑胡（Abdul Sanju）表示，他的老闆25年前開始賣聖誕樹時只有數家對手，如今超市及市場等紛紛加入競爭行列，惟他認為以貨車賣聖誕樹仍有商機，因為顧客「能親眼看到聖誕樹，知道樹的厚度和茂密程度。」

（綜合報道）