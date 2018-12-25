德國《明鏡》著名記者「老作」兼「呃錢」　見證權威「信任危機」

在德國權威周刊《明鏡》（Der Spiegel）任職7年的著名記者拉羅提斯（Claas Relotius），歷年來獲獎無數，卻在上周被揭發其多年來的深入調查報道，有至少14篇全屬「個人創作」，其後更被《明鏡》報警指控他借假故事騙取捐款。 何以一個享負盛名的資深記者會淪落至此？

德國「年度記者」：造假只是「怕失敗」？

報道造假爆出後，拉羅提斯立即辭職，並向《明鏡》解釋：「這不是為了製造新爆點，而是出於對失敗的恐懼。當我愈來愈成功，不能失敗的壓力就愈來愈大。」

拉羅提斯本月初才剛獲得德國「年度記者」（Reporterpreis）的殊榮，評審員指他對於一名敘利亞男生的報道「輕快，帶有詩意，又切身」。不過，現在《明鏡》就指出拉羅提斯對於敘利亞孤兒的報道，不單是「無中生有」，而且拉羅提斯更借此公開募捐，並將善款收歸自己的銀行戶口。

如果此事屬實，拉羅提斯的「老作」，並不只出於其對失敗的恐懼。

2018年的德國年度記者頒獎禮在12月初舉行。（Twitter）

《明鏡》錯怪好人 威信盡失

《明鏡》事後雖然刊登23頁的報道，詳細列明其編輯團隊的過失，不過這份有70年歷史的周刊，一直以擁有最出色的事實查證組聞名，而它在德國讀者群極廣，每期售量超過70萬份，網上讀者更超過600萬，如今聲名似乎一朝喪盡。

拉羅提斯的造假之所以會爆出，全因《明鏡》記者摩拉勞（Juan Moreno）鍥而不捨、不顧被炒風險的對拉羅提斯「窮追猛打」。

事緣摩拉勞與拉羅提斯早前一起進行在美國與墨西哥邊境的採訪，不過拉羅提斯在11月出版故事的主人翁卻被他形容為「不願出鏡」，因此沒有刊登照片。可是，摩拉勞卻發現同一個人早已登上《紐約時報》，於是向上司提出質疑。

The fact that DER SPIEGEL journalist Claas #Relotius had for years been including fraudulent passages in his stories only came to light because his colleague Juan Moreno became suspicious during a joint reporting project on the U.S.-Mexico border. https://t.co/Z9ZIsx5Ytx — SPIEGEL ONLINE English (@SPIEGEL_English) December 20, 2018

摩拉勞自己亦承認拉羅提斯在公司「深得人心，謙虛而且充滿魅力」，因此《明鏡》編輯選擇相信後者，更指示摩拉勞不要再查究事件，而且周刊內部更有不少人認為事件全是摩拉勞加害拉羅提斯的圖謀。

在全公司的巨大壓力之下，摩拉勞依然故我，作出明查暗訪，最終尋得被拉羅提斯大幅報道的兩位受訪者，卻發現兩人都完全沒有見過拉羅提斯。

雖然今日《明鏡》承認多得他們其中一位員工揭發事件，不過其信譽大受打擊，更被德國極右政黨「另類選擇黨」（AfD）將之作為「高質素媒體失效的證據」。

AfD在德國愈加有崛起之勢，與特朗普式的右翼一樣，經常指責主流媒體對他們有不公報道。圖為上月柏林的AfD反移民示威。（視覺中國）

「個人創作」範例：典型特朗普支持者的形象

拉羅提斯的造假報道，很多時候幾乎全是「個人創作」。他在2017年2月曾到訪3個星期的美國明尼蘇達州小鎮弗格斯福爾斯（Fergus Falls），更有居民在網絡上發表長文，對拉羅提斯的報道逐點作反駁。

2017年2月時值特朗普剛上任總統一個月，當時「尋找誰是特朗普選民」成為一時大熱的新聞題目。弗格斯福爾斯是特朗普票倉，超過六成人是特朗普支持者，因此就成了拉羅提斯的採訪目標。

弗格斯福爾斯的部份居民，原本就對主流媒體有戒心，不過這次竟然來了一個從德國遠道而來、獲獎無數的國際名記者，他們都樂於跟他對談。「你跟那德國人談了沒有」一時之間成為了部份居民的問候語。

當拉羅提斯題為「在小鎮中」的文章出版後，有人就特意將他由德文翻譯成英文，去看看他究竟報道了些甚麼。結果，弗格斯福爾斯的居民卻驚人地發現，報道內容幾乎全是「老作」，特意將小鎮的特朗普選民都報道成人們想像中的模版。

「歡迎來到弗格斯福爾斯」的標誌，並無如報道所言「他媽的」（damn）等字樣。（Signworks, Fergus Falls）

在拉羅提斯文中，小鎮的入口裝上了「歡迎來到弗格斯福爾斯──他媽的好人之家（home of damn good folks）」，給予小鎮草根階層又帶點反叛情緒的氣息，然而小鎮實際上的歡迎標語只是極為行貨的「歡迎來到弗格斯福爾斯」而已。

拉羅提斯的故事中，27歲的市政府行政人員巴林色斯（Andrew Bremseth）是當中主角，不過他卻被描繪成帶槍在身，又長期單身，想結婚卻從未有過女朋友的人，而且拉羅提斯說在小鎮長大的他，連海都沒有見過。

此等描述雖然極為接近人們對特朗普支持者的想像，卻離現實非常遠。小鎮居民在反駁拉羅提斯的文章中，更特別找到照片為證，照片中的巴林色斯，不只與一位女士相擁，更站在海邊沙灘之上。

如此種種，可見拉羅提斯的想像力是何等豐富，而被扭曲報道的受訪者是何等憤怒。

常言道「有圖有真相」，小鎮居民便在社交媒體上尋得巴林色斯與女友在海邊的合照，反駁拉羅提斯的不實報道。（Facebook）

凸顯權威的信任危機 主流媒體啞口無言

《明鏡》此番失陷，隨即招致反對主流媒體的右翼人士攻擊，除了德國的AfD外，連美國駐德大使格雷內爾（Richard Grenell）亦參一腳，指《明鏡》此次不實報道，是主流媒體對美國帶有「制度性偏見」的明證，更說《明鏡》的「假新聞」主要針對美國政策，以及一些階層的（按：即支持特朗普的）美國民眾。

美國大使如此借《明鏡》假新聞事件，重新挑動右翼對主流媒體的不滿情緒，也讓主流媒介啞口無言，難以申辯。畢竟，拉羅提斯的造假，確是主流媒體之失，如今更成了針對權威的全球性「信任危機」的另一「明證」。