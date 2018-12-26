【印尼海嘯】驚傳再有海嘯來襲　居民慌忙逃生　後證實虛驚一場

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）發生海嘯，迄今導致429人死亡。 當地周二（25日）驚傳再有海嘯來襲，居民慌忙跑往高地逃生。幸好最後發現只是誤報，虛驚一場。

印尼Sumber Jaya村周二傳出再有海嘯來襲。數百名居民慌忙走避，很多人一邊啜泣，一邊緊抱小孩。當海水升高時，距離海灘數百米的一個十字路口，民眾登上貨車後斗和電單車，或拔足狂奔，逃往高處。他們大叫：「往山上跑，有海嘯！」警察和搜救人員亦急忙協助民眾逃出。

但當地一間清真寺很快就透過擴音器安撫混亂場面，稱水位升高只是定期漲潮，而非再有海嘯來襲。當地義工阿齊茲（Abdul Aziz）表示，海嘯再襲的傳聞使很多居民紛紛逃離城鎮：「有指水位正在上升，但只是謠言。」

截至周二為止，罹難人數已上升至429人，逾1,400人受傷，最少128人失蹤。印尼國家減災署（BNPB）發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）稱，目前有超過1.6萬人流離失所，烏戎庫隆國家公園（Ujung Kulon National Park）附近的Sumur地區急需重型機器拯救受傷或受困的民眾，並協助分發物資。

（美聯社／法新社）