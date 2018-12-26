【印尼海嘯】救老婆還是媽媽　生還男子生死之間上演悲傷抉擇

印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）發生海嘯，無數人頓時失去摯親，瞬間陰陽相隔。 海嘯侵襲蘇門答臘島（Sumatra）Way Muli村之際，當地居民Udin Ahok面臨生死抉擇，在「救老婆還是媽媽」這個千古難題中，他選擇前者，因而痛失母親和年僅1歲大的兒子。

周六晚上，46歲的Udin Ahok剛剛上床就寢之際，一道水牆沖進他的房子。他嚇得跳起身來，想要拯救熟睡中的70歲母親和1歲幼子。此際，他看到妻子快要被捲入漩渦，於是先將妻子拉到安全的地方。但同時，Ahok已趕不及去拯救另外兩名摯親。Ahok在避難所流着眼淚說：「我沒時間救我母親和小孩，我好後悔，只希望他們已經被帶到上帝身邊。」

同樣住在Way Muli村的Sulistiwati亦僥倖生還。她懷有6個月身孕，海嘯發生時差點被大水捲走，幸得一名鄰居目睹，並英勇將她救起，之後帶她狂奔至高處避難。她憶述說：「當時四周漆黑一片，我沒想到懷孕還能跑那麼快。太可怕，我們等了好幾個小時，直到海水退去為止。」

另一個重災區Sumber Jaya村的居民扎基（Saki）面對災後的頹垣敗瓦顯得十分沮喪：「我無法重建，所有東西都已失去，我的衣服，我的金錢。」60歲的扎基將1900萬印尼盾（約1萬港元）放在屋內，但海水沖走他的財產，如今只剩下一頂白色穆斯林帽子、一件T恤和一襲類似筒裙的紗籠。

（法新社）