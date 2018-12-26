由禁令到退群　日本決意重啟商業捕鯨　恐賠上國際聲譽

日本周三（26日）正式宣布退出國際捕鯨委員會（IWC），決意重啟商業捕鯨。 1982年，部分鯨魚品種面臨絕種危機，IWC決定暫停商業捕鯨。但日本在過去30年來，一直以「科學研究」為理由捕鯨，並銷售鯨魚肉，惹來保育人士批評。 日本自二戰後首次退出國際組織，有人認為或會損害日本戰後多年累積的信任，也可能會對其他貿易談判造成負面影響。

日本退出國際捕鯨委員會：日本在過去多年亦一直以「科學研究」為理由捕鯨，完成研究後便將鯨魚肉出售。（路透社）

日本走法律罅 捍衛吃鯨肉文化

1982年，IWC成員國就暫停商業捕鯨達成協議，讓鯨魚數量得以恢復正常水平。支持捕鯨的國家原預期協議僅屬暫時性質，但後來卻演化為幾乎永久的捕鯨禁令。日本、挪威和冰島一直聲稱捕鯨為國家文化的一部分，認為應該允許在可持續方式下繼續捕鯨。

根據IWC的公約規定，成員國在科學研究計劃下的捕鯨行為並不受禁令所限。日本在過去多年亦一直以科研為由捕鯨，完成研究後便將鯨魚肉出售。據估算，日本每年捕捉約200至1,200條鯨魚，聲稱是要研究鯨魚數量，監測鯨魚瀕危的情況。但有人批評指，日本的做法是掩飾商業捕鯨的手段。

日本官員稱，進食鯨魚肉是日本文化的一部分。日本捕鯨的習慣已持續數世紀，二戰後，由於鯨魚肉為主要肉類來源，當地鯨魚肉消耗量急增。1960年代，日本人一年食用20萬公噸鯨魚肉，但到近年已大幅減少，每年消耗量僅約5,000公噸。

日本退出國際捕鯨委員會：日本捕鯨的習慣已持續數世紀。1960年代，日本人一年食用20萬公噸鯨魚肉，但到近年已大幅減少，每年消耗量僅約5,000公噸。（路透社）

「退群」先例危及IWC發展 日本恐損國際聲譽

日本政府曾多次嘗試推翻捕鯨禁令，並與國際協商可持續捕鯨限額。2018年9月，日本在IWC大會上再次提出重啟商業捕鯨的計劃，內容包括設立可持續捕鯨委員會（Sustainable Whaling Committee）和為非瀕危鯨魚品種定立可持續捕鯨限額。但議案最終遭否決，日本當時已暗示有可能退出委員會。

上周四（20日）傳出日本將退出IWC時，已引起保育團體強烈不滿，甚至形容日本將會成為「海盜捕鯨國」。澳洲海洋保護協會（Australian Marine Conservation Society）行政總裁Darren Kindleysides認為，日本退出IWC會為其他國際條約和公約定下危險的先例，甚至危及IWC的發展，同時又擔心日本在自己的水域捕鯨將不受國際法監管。但另一方面，他對日本暫停於南極洲捕鯨表示歡迎，促請澳洲政府立即要求日本船隻駛離有關海域。

共同社報道指出，日本自戰後首次退出國際組織，有恐將損害多年積累的信任，也可能會在貿易等國際談判中，受制於反捕鯨國的反撲。2019年大阪將舉行二十國集團（G20）峰會，2020年還將迎來東京奧運會和殘奧會。抗議活動如果激化，可能會賠上國際對日本日益增加的好感。

（綜合報道）