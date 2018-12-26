聖誕霧霾籠罩印度首都　新德里民眾被逼屋企過聖誕

聖誕節的街上本應是人來人往氣氛十足，不過印度首都新德里（Delhi）聖誕節街上卻是冷冷清清。 當地近日再次遭遇嚴重霧霾，過去四日可吸入微細懸浮粒子PM2.5的濃度達到「嚴重甚至危害」水平，許多新德里居民被逼留在家中或室內過聖誕。當局預料霧霾可能仍會持續幾日，意味當地人除夕夜都可能要在家中度過。

印度中央污染控制委員會的資料顯示，新德里的PM2.5濃度周日（23日）平均值達到450，周一（24日）平安夜則為449；周二（25日）聖誕節情況好轉，但仍達到420，維持在嚴重級別。根據當地空氣污染標準，PM2.5濃度超過100為不健康；​介乎401至500之間為嚴重，超過500則為嚴重緊急。

霧霾將持續幾日

政府氣象官員解釋，近日空氣流動較差，並冷空氣影響，當地汽車廢氣、工業廢氣，以及民眾取暖所產生的空氣污染物難以散去。

由於低溫仍會持續幾日，當局預料霧霾問題還會再持續多3日。政府在平安夜發布一連3日的空氣污染應急措施，包括關閉區內工廠及禁止建築工地施工。

聖誕霧霾籠罩印度：新德里霧霾嚴重，能見度極低，聖誕街上仍是人煙稀少。（路透社）

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留家過節還要買空氣清新機

在當地工作的金融顧問阿札德（Amit Azad）稱，聖誕節是全球同慶的節日，惟當地空氣污染實在太嚴重，所以他寧願待在家中也不要外出。他亦因霧霾而連日咳嗽，最後買了一台空氣清新機。

路透社引述當地官員指，由於霧霾太嚴重，部份國內與國際航線因能見度不佳而延誤達兩小時。

新德里為霧霾常客

事實上，新德里經常受霧霾困擾，是全球空氣質素最差的城市之—，主要是因為過多年汽車銷售及燃煤發電快速增長。環保團體呼籲政府應採取更為有效的長期措施，促進潔淨能源發電。

（綜合報道）