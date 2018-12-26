【聖誕熱話】各國Google搜尋熱門是什麼？德國人竟然想看……

世界各地網民都會關注不同的事情，而根據全球最大互聯網搜尋引擎Google每日更新的搜尋趨勢，我們便可得知各國的熱門搜尋字眼。 那麼各地網民在聖誕佳節期間到底搜尋了什麼呢？又有什麼是令人意想不到呢？

（一）德國

聖誕節對西方人而言是個平安喜樂的日子，觀看輕鬆的合家歡電影也不錯，可是不少德國網民偏偏作出「另類」選擇。美國恐怖電影《詭屋驚凶實錄2》（The Conjuring 2）在聖誕節當日有逾2萬次搜尋，成為當地當日搜尋量最高的電影之一。據德國之聲報道，當地電視台在平安夜播放了這齣電影。

不過，數據顯示大部份德國人還是喜歡看明星。曾登上《福布斯》（Forbes）2018年十大最高收入女歌手的Helene Fischer正舉行演唱會，其姓名在聖誕日就被搜尋超過100萬次。

各地Google搜尋熱門：德國部份網民在聖誕節當日最關心的電影是一齣美國恐怖電影《《詭屋驚凶實錄2》。圖為電影劇照。

（二）美國

美國人最愛在家中吃聖誕大餐嗎？非也。美國網民在聖誕當日竟然搜尋了不少連鎖快餐店，例如「Denny's或IHOP有開嗎？」（註：當地兩家快餐店的名稱），接着不少人也搜尋了麥當勞（McDonald's）、星巴克（Starbucks）等店的開放時間。假如把平安夜和聖誕節兩天的數據合計，這類連鎖快餐店便有逾115萬次搜索。

另外，現在是全國籃球協會NBA 2018年至2019年的賽季，「NBA」一字單在聖誕節當日便被搜索了超過200萬次。

各地Google搜尋熱門：美國網民聖誕當日在網上搜尋了不少有關快餐店營業時間的問題。（視覺中國）

（三）英國

世上除了小孩喜歡聖誕老人外，英國人也不遑多讓，在平安夜當天便有超過50萬條搜索問到「聖誕老人在哪裏？」

至於聖誕當日，任天堂公司（Nintendo）遊戲機Switch、亞馬遜語音助理（Amazon Echo）「Alexa」等分別有逾10萬次搜索；英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的聖誕文告，以及「如何制作烤馬鈴薯」也分別有5萬次搜索。

各地Google搜尋熱門：英女王的聖誕節文告在英國有逾5萬次搜尋。（路透社）

（四）印度

印度人喜愛節慶，在聖誕節也希望過得開開心心。根據搜尋趨勢顯示，關鍵字「Happy Holidays（快樂節日）」有逾1000萬次搜尋；至於與聖誕快樂（Merry Christmas）串法相似的字眼「Mary Christmas」也有2萬次搜尋。

此外，印度總理莫迪（Narendra Modi）聖誕節主持開通的博吉比爾大橋（Bogibeel Bridge）也有超過10萬次搜索。

（五）俄羅斯

俄羅斯人在聖誕節和平安夜當天的搜尋熱門是「C Рождество」，其意思與聖誕快樂相近，兩天合共便有逾4萬次搜尋。

不過被稱為「戰鬥民族」的俄羅斯人搜尋喜好當然也不簡單，例如他們對平安夜當日，在西伯利亞哈巴羅夫斯基（Khabarovsk）地區的一宗隕石撞擊謠言就相當關注，事件被搜尋了逾2萬次。

（德國之聲）