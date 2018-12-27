日本處決80年代水泥封屍案兩兇手　2018年15人伏法創十年新高

日本1988年水泥封屍案兩名兇手周四（27日）伏法，連同7月已被處決的13名前奧姆真理教成員，當地2018年共處決15名死囚，為十年內最多。

被關押在大阪拘留所的前黑幫成員岡本啟三（60歲）及前投資顧問末森博也（67歲），在周四（27日）早上被執行死刑。共同社引述相關人士透露，岡本正申請重審。

岡本及末森1988年奪走投資顧問公司社長見學和雄約1億日元，及後在大阪一個公寓內勒死見學和雄及另一名公司員工，並將屍體封入水泥後埋在京都一處山林。

二人因搶劫及謀殺罪，在一審及二審均被判處死刑，日本最高法院在2004年駁回二人上訴，維持判決。

日本死刑：奧姆真理教教主麻原彰晃判死12年之久，最終在2018年7月6日以絞刑處決。（路透社）

2018年處決15名死囚

今次是法務大臣山下貴司10月上任以來，首度簽署命令執行死刑。他周四在記者會透露有關命令在25日簽署，並指兇手出於自私理由剝奪受害者生命。他表示簽署死刑經過反覆慎重討論，並稱廢除死刑制度並不妥當。

當局7月處死前奧姆真理教教主麻原彰晃（本名松本智津夫）等13名成員。2018年日本共有15名死囚被處決，是日本自1993年重啟執行死刑，與2008年並列最多死囚伏法的一年。

死刑被受爭議

日本是世界僅餘維持死刑的發達國家之一，但一直也有爭議指執行和制度卻相當封閉，例如死囚不會被告知確實行刑日期，直到當日被押往刑場前一小時為止。

（綜合報道）