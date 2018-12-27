泰國僧人肥胖危機　肥過六師弟因為食太多甜嘢？

中國俗語「十個光頭九個富」是否屬實真是不得而知，不過在泰國卻出現「十個光頭五個肥」的情況。 泰國是著名佛教國家，剃頭出家的僧人及和尚隨處可見，不少信眾每天都向他們施捨食物，當中很多都是高糖食物。結果僧侶被指愈吃愈發福，研究發現當地和尚有約四成半為癡肥，意味每十個和尚就有至少4.5個是肥胖，就連政府也要出手對付此問題。

泰國是亞洲第二肥胖國家，僅次馬來西亞。英國《衛報》報道，原來當地近30萬名和尚中，45%有癡肥問題，糖尿病率也達到6.5%，均高於全國平均水平。

為何泰國僧人有肥胖危機？這與他們的飲食習慣有莫大關係。

泰國和尚癡肥：當地和尚有近45%是癡肥，糖尿病率則為6.5%，均高於全國平均水平。（法新社）

糖份過高引發癡肥

每日黎明時分，泰國不少和尚都會外出托缽化緣，大部分信眾都會準備食物及日用品等物資施捨供養。傳統上他們會奉上自己或去世親人最喜歡的食物，當中包括糯米飯、餃子，或是布甸、蛋糕、椰汁糕或糯米糕等泰式甜品。

結果和尚便會吃不少高糖份食物，雖然當地戒律規定僧人過午不食，不過他們在中午之後獲准享用食物或飲品，其中之一便是高糖份的能量飲料，這也引發他們的癡肥危機。

泰國和尚癡肥：泰國不少和尚每日黎明時分，會外出托缽化緣，信眾會準備食物及日用品等物資施捨供養。（VCG）

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生活習慣不健康 難以經常運動

這也與他們不健康的習慣有關。當地和尚平日經常長時間打坐而不做運動，令他們較易肥胖。政府衛生機構ThaiHealth指，當地和尚中有43%吸煙，而每周做運動至少三次的卻只有44%。英國《衛報》指出「運動」或「鍛鍊」對當地和尚而言，反而是一個敏感的主題。

龍船寺住持承認，運動對僧侶來說是複雜但並非不可能，他們可以為了健康而運動，但不能為了讓身材變得如拳手般健碩而運動，結果他們可以快步走或一邊走路一邊冥想，但不舉重、不慢跑，只能做瑜伽，但也不會在公開做瑜伽。

泰國和尚癡肥：當地和尚平日經常長時間打坐而不做運動，令他們較易肥胖。（法新社）

佛教組織與政府聯手解決問題

當地佛教委員會、學者及政府試圖解決這個計時炸彈，衛生部2017年資助推出健康僧侶計劃，以營養及健康教育改善僧人生活模式、訓練寺廟廚師烹飪健康食物、又鼓勵信眾烹飪及供養更健康的食物。

由於和尚總是身穿寬鬆衣袍，很少注意自己變胖，所以有團體更為他們設計特殊腰帶，讓和尚知道自己的腰圍變化。

彌勒佛的肥胖代表有福氣，不過癡肥會引致很多健康問題，不只是和尚僧侶，大家都應該注意。

（綜合報道）