特朗普Twitter上載伊拉克「勞軍」影片　揭露海豹突擊隊秘密？　

美國總統特朗普（Donlad Trump）周三（26日）突然訪問伊拉克，並在Twitter上載一段與美軍活動的片段。有美國前軍官表示，片段或令部份特種部隊成員的身份曝光，影響行動的安全。

從片段中可見，有部份美軍身穿全副武裝，頭戴夜視鏡，與特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）合照。美國雜誌《新聞周刊》（Newsweek）報道指，合照的士兵相信就是海豹突擊隊第五分隊（SEAL Team Five）的成員。

報道指，美國特種部隊的成員身份要保持機密，一般都不會對外公開。鑑於特種部隊敏感的工作性質，官方發布相關照片和影片時一般會在成員臉部加上效果，使之變得模糊。

事實上，特朗普並非沒注意這個規則，報道亦指他曾一度暫停與海軍少校Kyu Lee自拍。惟這名少校自稱他是海豹突擊隊第五分隊的牧師後，特朗普便說：「既然這樣，我們拍張照吧。」

↓↓特朗普探訪駐伊拉克美軍的片段↓↓

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月26日

有曾駐守伊拉克的專家認為，在Twitter上載片段的舉動或會對特種部隊成員不利。美國海軍前情報專家南斯（Malcolm Nance）指出，特朗普在Twitter帳戶上載影片是打破用來保護美國特種部隊成員身份的傳統程序。這些程序通常嚴格執行，尤其是當他們被派駐戰區。

一名五角大樓官員也說，記憶中沒有見過特種部隊成員在戰區服役時露臉拍照。他們即使在向國會代表團、總統或副總統進行特別任務演示，都遮掩面孔，或在照片對外發布前先做處理，令他們變得「面目模糊」。

南斯指出：「如此隨意地通過不尋常的媒介（即使他是三軍總司令）揭露人員身份，一旦特種部隊成員被敵對政府或恐怖份子捉住，他們便可藉此大做宣傳，而己方亦無法否認其身份和行動。」

（新聞周刊）