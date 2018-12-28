德國軍隊面對缺人荒　當局考慮容許歐盟公民參軍

德國自從2011年廢除強制徵兵制後，當地近年面對人手不足的煩惱。因此柏林方面正考慮增加人手的方案，其中一個可能是容許歐盟公民報名參與。

德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四（27日）受訪時指，目前軍隊有18萬2000名人員，並希望在7年內增至超過20萬名人員。不過軍方表示內部長期缺乏醫生和資訊科技人材，因此需要考慮各種增聘人手的可能，並考慮讓歐盟公民擔任部分專業職位。

當地在二戰後的法例規定，參軍人士必須為德國人。但國會國防事務專員巴特爾斯（Hans-Peter Bartels）認為，不少士兵本身擁有雙重國籍，或是移民後代，所以聘請歐盟公民的情況已成常態。據當地傳媒Funke的消息指出，德軍目前有900名外國公民擔任文職工作。

另外，馮德萊恩表示，女性佔軍隊全部人員大約12%，而且更佔2018年的投考人數之中三分一，因此女性的比重或會進一步上升。

除了人手問題外，德國國防開支不足亦一直為人詬病，即使政府答應在2024年前將國防開支佔GDP的比例由目前的1.2%，提升至1.5%，但仍比北約（Nato）的2%目標仍有差距。

（英國廣播公司）