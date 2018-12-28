南極降雨愈來愈頻繁　初生企鵝難禦寒恐凍死

南極有大量企鵝聚居，牠們適應環境的能力極強，理應可以如魚一樣自然地於水中暢泳，並透過分散在羽毛上的油脂保持身體乾燥。成年企鵝即使在寒冷的南冰洋游泳數個月，也能夠保持溫暖。 不過由於年幼企鵝的羽毛仍是柔軟，未足以協助身體恆溫，容易在低溫下凍死。在南極降雨愈來愈頻繁的情況下，牠們的生命正面臨威脅。

南半球夏季正值是企鵝的交配期，但隨南極氣候變化，初生企鵝的生命面臨愈來愈大的威脅。62歲來自智利的生態學家托曼（Rudolf Thomann）指，從前不論在夏季的任何時候，都有三分二時間會降雪，另外三分一時間下雨，但目前比例已相反，意味下雨的時間較多。

年幼企鵝的羽毛仍是柔軟，無法如成年企鵝一樣協助身體恆溫。如果年幼企鵝沾濕身體，在低於攝氏零度的情況下便容易會凍死。在極地擔當嚮導已20年的托曼指，年幼企鵝只能應付少量的水，「每天洗三次澡，或是每隔一天洗一次，情況就不一樣」。他續稱，企鵝換毛後就不成問題，但如果發生在夏季，小企鵝仍無法防水的季節時，這就不好了。

現時南極和北極的升溫速度比世界其他地區快。在過去50年內，南極半島（Antarctic Peninsula）的平均氣溫已上升攝氏3度左右，為政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）平均變暖速度的5倍。 托曼指，如果依照趨勢發展，我們在未來20至30年內會遇到大問題。

南極企鵝：氣候變化破壞自然生態平衡，也使企鵝的生存環境變得愈來愈惡劣。（視覺中國）

在氣候變化下，降雨變得頻繁並不是唯一威脅企鵝生存的因素。有研究發現，自1980年代起，迪塞普申島（Deception Island）一個頰帶企鵝（chinstrap penguin）聚居地的企鵝數目大減逾半。起初研究員以為是源於遊客的影響，但當他們將數據與氣溫上升的資料對比後，發現氣候變化才是元兇。

科學家相信，企鵝數目減少是因為磷蝦數目減少，以致食糧不足。磷蝦靠海冰以下的藻類維生，但當天氣變暖，海冰融化導致藻類愈來愈少，磷蝦數目亦會因而減少，無法向企鵝群供應足夠糧食。

（倫敦大都會報）