港人玻利維亞「火車墳場」出事　景點不設圍欄遊客應小心

香港教育大學教育政策與領導學系兼職導師楊善錦偕妻往南美洲旅遊期間發生意外，他周一（24）在玻尼維亞著名景點「火車墳場」（Cementerio de Trenes/ Train Cemetery）參觀期間自火車車身上墮下頭部受傷，送院後不治。 「火車墳場」距離港人熟悉的「天空之鏡」（Salar de Uyuni，即是烏尤尼鹽沼）及彩色湖泊（Lagunas）不遠，一些遊客會一口氣走遍這些地方。「火車墳場」可說是該區次熱門景點。

玻利維亞「火車墳場」。(Getty Images)

是次發生意外的「火車墳場」距離該國高原小鎮烏尤尼（Uyuni）約3公里，是遊覽高原湖泊的必經之地。烏尤尼它位於「天空之鏡」東南部邊緣，海拔約3,700米。

烏尤尼的鐵路在1888年開始建築，1892年通車。這條用於輸送鄰近地區開採礦材的鐵路落成後，烏尤尼亦建立起來。不過來到1940年代礦藏枯竭、業界式微，烏尤尼也不復以往風光。鐵路時至今日雖仍在運作，但班次疏落，除了運貨，多以接載旅客前往「天空之鏡」或高原湖泊為主。

那些火車在運輸礦材派不上用場後，很多舊火車頭、零件和車廂被棄於「火車墳場」。它們在自然生鏽的情況，全部變成藝術品。殘舊的車身加上高原荒漠構成美景，予人蒼涼肅煞之感，吸引攝影發燒友與遊客前來「打卡」。

「火車墳場」不受政府管理，參觀者亦不用付入場費。惟舊火車車身之上亦沒有加設圍欄，有背包客建議遊客應小心自身安全，最好不要攀爬車身。