【黃背心運動】厚待法國薄對意大利　歐盟大細超？

法國的反政府「黃背心」運動影響力巨大，不單總統馬克龍要大幅改變政策，向公眾派福利，風波更燃燒至歐盟。 為何？馬克龍決定增加福利後，政府財政預算案開支大增，超出歐盟所訂水平上限，但歐盟周四（27日）決定「網開一面」，放過馬克龍一馬。 事件未必就此完結，另一歐盟成員意大利同「國」唔同命，過去數個月來因預算案問題遭歐盟又責罵又威脅嚴懲，如今歐盟的「大細超」做法，同樣惹來質疑。

歐盟：僅此一次的例外

歐盟預算專員厄廷格（Guenther Oettinger）周四（27日）表示，決定容許法國的明年赤字預算增至超過3%，指這是僅此一次的例外。

他形容馬克龍面臨國內龐大壓力，失去權威（lost authority），指「現在重要的是讓馬克龍繼續他的改革議程，尤其是勞工市場，讓法國繼續留在發展的軌道。」他又指，馬克龍仍然是歐盟的有力支持者。

黃背心運動：11月17日，法國全境有近30萬人自發穿上黃背心上街示威，抗議政府增加燃油稅及生活成本飆升，自此全國多地每逢周六都會上演「黃背心運動」。（VCG）

馬克龍無奈派福利

法國政府預計2019年的赤字預算升至3.2%，相較原本計劃的2.8%大幅增加，也超出歐盟所訂的3%門檻。此屬馬克龍的無奈之舉，國內民怨沸騰，黃背心民眾自11月中起每周示威，人數最多時全國高達28萬人參與，令國家進入緊急狀態。

馬克龍被迫處處讓步，先是撤回增加燃油稅計劃，之後又宣布提高每月最低工資100歐元、免加班薪金徵稅等，故此大幅推升國家的赤字預算。

「黃背心運動」始於11月17日，是法國草根階層抗議調升燃油稅及生活費攀升的示威活動。馬克龍民望插水終「跪低」，於12月06日宣布政府暫停上調燃油稅計劃。12月10日更發表全國演說，承諾提高最低工資，減少退休者稅負，超時「補水」等。（路透社）

歐盟厚此薄彼

歐盟酌情放過馬克龍，固是深知他飽受國內壓力，若然又駁回預算案，法國亂局隨時更亂。

惟這種做法捲入厚此薄彼的爭議，特別是對比另一歐盟成員意大利的遭遇。意大利9月公布2019年財政預算案要點，把預算赤字大幅提升至GDP的2.4%，隨即引來歐盟強烈不滿。歐盟不但駁回這份預算案，與意大利踏入3星期的談判期，之後又啟動「過度赤字調控程序」程序，威脅要制裁羅馬政府。

最後意大利唯有選擇妥協，與歐盟達成協議，羅馬同意縮減兩項拖施的開支，將財赤降至2.04%。

意大利不顧加劇財赤，增大福利開支，引來歐盟不滿。（VCG）

特別的是，歐盟的這次決定之中，人情分佔多少？馬克龍一直是支持歐盟的中堅分子，兩者關係頗佳，反觀意大利自新政府上台以來，與歐盟關係惡化，不單是財政預算案問題，在移民問題更有分歧，該國反而是歐盟的「頂心杉」。

意大利已曾公開對歐盟的「大細超」做法表達不滿。因在馬克龍派錢之前，法國2019年預算赤字已達2.8%，比意大利的2.4%更高，意大利方面指責歐盟何以針對懲罰意大利，卻任由法國「逍遙法外」。歐盟則還擊指意大國去年政府債務達132%，而法國的未足100%，兩者不可比較等。

這次歐盟公開給予法國開綠燈，免卻長達數周的談判，也沒有威脅制裁，意大利又怎會輕輕放過？而歐洲已不乏諷刺歐盟的輿論，例如英國《每日快報》直指事件是「歐盟的虛偽」（EU Hyprocrisy），俄國《今日俄羅斯》則嘲諷指：「哦！法國又做到了」。