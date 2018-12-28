排卵藥物風險何在？　急於求成或過量處方　恐引致命併發症

醫療科技日益進步，自40年前首個試管嬰兒誕生後，不育女性要生兒育女再不是天方夜譚。 最為人所熟悉的生育治療方法便是體外人工受精（in vitro fertilization，IVF）。醫生會將卵子和精子取出，在人為操作下進行體外受精，並培養成胚胎，再將胚胎植回母體內。過程中，醫生會處方排卵藥物予婦女，刺激排卵。 但在生育治療變得愈來愈普遍之際，有部分女士接受治療期間患上卵巢過度刺激綜合症（ovarian hyperstimulation syndrome，OHSS），令人開始思考服用排卵藥物背後的代價和安全問題。

一般而言，每名女性每月只會排出一個卵子到子宮等待受孕。但由於未必每個排出的卵子都健康適合受孕，醫生會處方排卵藥物，刺激女性身體一次過排出多個卵子，增加受孕機會。加上每次嘗試人工受精要花費1.5萬至3萬美元（約11.7萬至23.5萬港元），有急於求成的婦女或會服用較高劑量，提高成功機會。

根據最新研究指，最理想的做法是藉藥物協助排出10至15個卵子。但現時在美國，並沒有規定限制醫生處方的劑量，亦沒有系統追蹤處方劑量和病人服藥後的情況。有人擔心，醫生在未受監管的情況下，有可能過量處方藥物，掩飾潛在風險，並未會正當通報事故。

排卵藥物：1978年，首名試管嬰兒布朗（Louise Brown）出生，標誌人類在胚胎學上的重大進步。圖為長大後的她。（視覺中國）

業界反駁併發症不常見

服用排卵藥物其中一個風險便是會患上卵巢過度刺激綜合症。但業內人士指出，出現這種可致命的併發症機會極為罕有。

美國生殖醫學學會（American Society for Reproductive Medicine，ASRM）執業委員會主席、哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）副教授彭齊亞斯（Alan Penzias）稱，相信藥物對女性的健康未有構成長遠影響，又形容相比起20年前，現時因卵巢過度刺激綜合症而住院的個案「近乎未有聽過」。

惟《華盛頓郵報》翻查全國急診室數據發現，有關數字仍然顯著。在2006年至2014年期間，有超過9,000名女士因卵巢過度刺激綜合症到醫院求診，平均每年就有1,000宗個案。

此外，有研究亦指，排卵藥物亦有可能引致心臟病、抑鬱症、內分泌系統疾病、癌症等疾病。

排卵藥物：醫療科技日益進步，自40年前首個試管嬰兒誕生後，不育女性要生兒育女再不是天方夜譚。（視覺中國）

普遍婦女對併發症缺乏認知

部分卵巢過度刺激綜合症患者出現相關症狀時，感覺困惑和混亂，大部分人出事前都未曾聽過有關疾病。

安德烈奧塔（Logan Andreotta）在24歲的時候接受體外人工受精。服用排卵藥物後三日，她的卵巢嚴重腫脹，擠滿50個卵子。她憶述指，當時醫生指出現相關症狀的機會十分微，因此心理上從未預想過有朝起床會發現自己肚脹得如懷孕20周。

安德烈奧塔後來前往求診，醫生用針將腹部的流體抽出。一日內就抽滿四、五個樽，之後覆診又再抽滿兩、三個樽，最終花上近四星期時間康復。她最終也成功懷孕，誕下一名女兒。雖然安德烈奧塔未有後悔服用排卵藥物，但她亦建議其他服藥女士出現不尋常症狀時要盡快求診。

（華盛頓郵報）