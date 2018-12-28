印度15名礦工困「鼠洞」兩周未獲救　「泰國式奇蹟」能否重演？

印度東北部梅加拉亞邦（Meghalaya）12月13日發生礦坑事故，15名礦工因附近河流氾濫，被困當地一個非法礦坑，這種礦坑在當地稱為「鼠洞」（rat-hole）。當局派員到現場救援，惟事隔兩周仍未將工人救出。 當地官員指礦工已兩周未進食，亦無清潔飲用水，生存機會渺茫，他們的親屬只能祈禱神明開恩及奇蹟發生。 今次危機與7月泰國少年足球隊被困洞穴救援形成鮮明對比，外界希望可以再度出現如少年足球隊獲救一般的「泰國式奇蹟」，但分析認為當局在此事中應變不足、設備不良，對此未感樂觀。

應變不足設備不良

涉事礦坑深約91米，河水灌入後水位最少21米，惟現場潛水員只能在最多約12米的水深行動。河水嚴重阻礙救援行動，政府卻無足夠馬力的水泵抽水。

美國媒體Quartz便指，直到災難發生後第十日，邦政府才向國有煤礦企業Coal India等借助水泵，可是在發出要求後，卻又幾天都未有結果。邦政府之後又向印度水泵製造商Kirloskar Brothers借助大功率的水泵，但同樣不成功，結果當地只能使用較低功率的水泵。當局最後認為礦工生存機會渺茫，甚至放棄從礦坑抽走積水。

相比之下，泰國洞穴救援在3日內已尋得40台水泵，每小時能抽出超過1500公升水。諷刺的是，當時一些設備正是由印度水泵製造商Kirloskar Brothers提供。

印度礦工困「鼠洞」：印度政府被指無足夠馬力的水泵抽水。回望2018年7月，泰國當局為洞穴「做手術」，在搜救的第三日已泵走逾1.28億公升水，足夠填滿50個奧運標準泳池。（VCG）

政府冷待事件？

今次危機事態複雜，理論上需要更多關注及專業知識才能解決。梅加拉亞邦首長桑格馬（Conrad Sangma）堅稱政府一直努力尋找礦工，惟事實是政府被指冷待事件。總理莫迪（Narendra Modi）周二（25日）到訪梅加拉亞邦鄰近地區，對事故隻字不提，未有前往現場視察，在當地也受到批評。

這與幾個月前泰國當局的手法有天淵之別。當時泰國洞穴救援行動成為國內外頭條新聞，並成為全球共同努力的目標。泰國當局在國民支持及英美等國的專家協助下，最後以高效率完成似乎不可能的任務。

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印度礦工困「鼠洞」：印度政府被指冷待事件，並無引起外界關注及獲國外專業知識相助。相反，當時泰國洞穴救援行動成為國內外頭條新聞，英國派出多名潛水員：斯坦頓（左）、馮蘭唐（右）及哈珀（中）協助。（視覺中國）

非法礦坑「鼠洞」為何存在？

在這次事件中，外界的其中一個關注點是涉事礦坑屬於「鼠洞」，這些「鼠洞」平均直徑只得3米，洞內設施老舊殘缺，所以至今已是非法，遭當局在四年前立法禁止。可是，梅加拉亞邦煤礦資源豐富，部分商人為了增加利潤無視法律，安排礦工到不法礦坑工作，而且禁之不絕，成為印度的一大問題。

事件發生後，外界希望可以借此向政府施壓，加強執法打擊這些「鼠洞」，但若然在此事中有人命傷亡，相信付出的代價也是太多。

印度礦工困「鼠洞」：梅加拉亞邦煤礦資源豐富，能帶來豐厚利潤，但不法礦坑卻禁之不絕。（VCG）

（綜合報道）