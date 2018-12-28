恆河猴注射實驗證實　新型愛滋病疫苗有效

美國研究人員最近開發出一種新型愛滋病疫苗，經猴子實驗顯示，接種它能保護牠們免受與人愛滋病病毒相似病毒的感染。這為防治愛滋病帶來新希望。

美國斯克里普斯研究所（The Scripps Research Institute，TSRI）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）及哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）等機構研究人員12月11日在美國學術期刊《免疫》（Immunity）發表相關成果。這也是第一次研究人員估量用於對抗HIV病毒、由疫苗引發的中和抗體水平份量。

他們針對愛滋病病毒蛋白質外殼上的弱點開發這種疫苗，然後用它刺激人體免疫系統去攻擊病毒相關弱點。

研究人員給一些恆河猴（rhesus macaque）注射不同劑量的新疫苗，讓牠們體內產生可對抗一種愛滋病病毒株的中和抗體。這種愛滋病病毒株，與最常感染人類、名為Tier 2病毒的病毒株相似。

實驗結果證實，恆河猴在面對跟人愛滋病病毒非常相似的猴免疫缺陷病毒時，體內產生高水平抗體的猴子能夠免受感染。

研究人員接下來計劃開展人類臨床試驗，希望疫苗早日能真正用於人體。

（新華社／《免疫》）