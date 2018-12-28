韓國從性別定型到封建性教育　老師家長如何教授不一樣的性知識？

不少人覺得韓國的國家形象前衛，但正如很多地方一樣，當地仍存在「男仔要鍾意車，女仔就要玩公仔」的性別定型問題。 韓國不少偶像女團以性感服飾及舞蹈打出名堂，但其實當地性教育依然封建保守，教育部性教育指南惹來爭議，被指仍向學生灌輸「女性要靚，男性要有錢」、「不應該與異性單獨相處」等概念。 隨着近年女權及性別平權不斷發展，這些刻板的「性知識」不但跟不上時代，也帶有性別歧視意味。當地不少老師及家長開始另闢途徑，讓新一代接受與學校不同的性教育。

韓國保守性教育：韓國教育部2015年推出性教育指南，卻被批評內容忽視現實，有如「公然性別歧視」。（陳焯煇攝／資料圖片）

韓國教育部2015年耗資6億韓圜制定性教育指南，惟一發布即引發爭議，被斥內容忽視現實，有如「公然性別歧視」。教育部及後將指南由網站移除，並承諾會審視有關資料。不過英國《衛報》所得的資料顯示，相關指南仍在使用，而且沒有修訂時間表。

當地學生由小學開始，每年就需參加15小時性教育課堂，看似開明的教育背後，指南所教育的「性知識」，既是教導他們由出生到拍拖，由結婚到生仔撫養，都要作為封建社會中刻板的「女性」或「男性」。

韓國保守性教育：韓國學生由小學開始，每年需參加15小時性教育課堂，惟當局向他們灌輸的「性知識」卻刻板保守。圖為首爾一所小學。（VCG）

指南未能與時並進

當地初中學生被教導不應該與異性單獨相處；到高中則被告之，女性只能與特定一名男性發生性關係；男性則可以與不同有吸引力的女性性交。對於在公眾場合遭性騷擾，指南教育女性應該啞忍，唯一可反抗的就是性騷擾者的腳。

這些指南既不能反映現實，亦忽視多元化的生活方式。教育部學生衛生政策部門負責人趙明緣（Cho Myung-yeon，音譯）直言，修訂指南並不簡單，涉及很多工作，不可能在一夜之間發生變化。

韓國保守性教育：韓國性教育教道初中生不應該與異性單獨相處；高中生則被教育指，女性只能與特定一名男性發生性關係；男性則可以與不同有吸引力的女性性交。圖為韓國中學生。（VCG）

報私補學「性知識」

隨住韓國女權運動不斷發展，當地不少教師及家長，以課餘小組及私人課程幫助學生學習有別於教育部的「性知識」。

有家長選擇將孩子送到私人「補習班」學習性知識。首爾一所補習社開辦的相關課程兩小時盛惠5萬韓圜（約350港元），仍吸引不少家長為子女報讀，該課程2018年入學人數更大增一倍。

韓國保守性教育：隨住韓國女權運動不斷發展，當地不少教師及家長，以課餘小組及私人課程幫助教導學生有別於教育部的「性知識」。（VCG）

課餘小組討論LGBT

有老師則舉行討論小組，內容涵蓋性騷擾、月經及性小眾（LGBT）等問題。《衛報》引述當地教師任伊朗（Yim Yi-rang，音譯）指，她一年前成立「人權俱樂部」，並已接觸150名學生：「學生們對性別問題很感興趣，但這些問題不僅無在課堂上討論，有些老師甚至會對學生發表性別歧視言論。」

任伊朗明言，韓國有很多人認為「女權主義」是一個骯髒詞語，坦言糾正性別歧視是一項艱鉅任務，並對教育部修訂指南不抱期望。

（衛報 / Quartz）