埃及旅遊巴遇襲越南客遭殃　路邊炸彈襲擊　為何難以遏絕

埃及周五（12月25日）發生路邊炸彈襲擊，一輛載有14名越南遊客的旅遊巴出事，死者包括3名越南人和1名埃及導遊，另有9名越南遊客及1名埃及司機受傷。暫時雖未有組織承認責任，但襲擊與以往恐怖份子攻擊該國軍人及警員的手法相似。 路邊炸彈襲擊之所以常見於埃及，背後原因是勾結ISIS的恐怖組織利用簡單及現成的原材料，製作可導致嚴重傷亡的土製炸彈，針對軍人及警員施襲。 是次襲擊中涉事旅遊巴司機被指駛離正常路線才導致出事。在埃及旅遊需使用有軍警把守的道路、到有軍警駐守的景點觀光才可確保安全。然而土製炸彈形形式式、防不勝防，即使埃及爆炸品處理組每天疲於奔命，類似的情況實在難以遏絕。

埃及涉及簡易爆炸裝置（improvised explosive device，IED）襲擊近年常見。IED及地雷自2013年起對西奈半島北部安全構成嚴重威脅，導致數以百計警員、軍人以及平民死亡。《今日埃及》月刊網站2018年初曾報道，該國涉及IED的襲擊，自2013年來已屆20次。

IED是非常規爆炸武器，能以各種不同形式製成、以多種不同方式裝置及引爆。其製作方法簡單，有心人都能在網上輕易找到。組織成員利用自1967年來遺留當地的舊地雷及爆炸品生產土製炸彈。他們也曾在伊拉克及阿富汗等地受訓，學習如何製作及使用它。

自從恐怖組織「耶路撒冷支持者」（Ansar Bait al-Maqdis，ABM）2013年宣布效忠ISIS、成為後者在西奈半島的分支後，IED在埃及保安部門與組織對抗的過程中，扮演導致雙方衝突惡化的重要角色。組織與ISIS結盟後，以西奈半島北部警察及軍人為襲擊目標。

（綜合報道）