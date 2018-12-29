真普選從來不易　剛果12月30日大選　距離公平公正還有多遠

中非國家剛果民主共和國（DR Congo）周日（12月30日）舉行大選，投票選出總統、國會議員和省級議員，民眾盼待多年，但距離真普選卻仍然遙遠。 這個選舉可以有多荒謬？選舉周日投票，並預計2019年1月中正式公布結果，但竟然有3個屬反對派票倉的地區要押後至2019年3月才投票，即是「先開票、後投票」。 選舉意義本來是和平移交權力，但這樣的選舉卻可能會讓國家走入更深的亂局。

剛果大選：在野的法尤魯（Martin Fayulu）是有力候選人之一。（美聯社）

主要3名競爭者

在這次剛果大選中，一共有21名候選人競逐總統職位，主要競爭者有3人，其中一人是現任總統卡比拉（Joseph Kabila）的指定接班人、前內政部長沙達里（Emmanuel Shadary），另外兩人分別是最大反對黨主席齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和前石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）高層法尤魯（Martin Fayulu）。

選前民調顯示在野的齊塞克迪和法尤魯都有更高機會贏得選舉，但首先有一個前提，就是選舉過程要公正。

大部分剛果民眾正擔心這次選舉既不公平、也不公正。

剛果選舉：現任總統卡比拉（Joseph Kabila）多次押後大選投票，招來人民不滿。（美聯社）

先開票、後投票

剛果這次大選本應在2年前舉行，但政府一直拖延，延後至2018年12月23日才投票，到了23日前夕，政府又說「未準備好」，再延遲到12月30日。

現任總統卡比拉一直不願意下台，觸發民怨，這次他終於沒有參加選舉，但「欽點」接班人沙達里，好讓他可以「垂簾聽政」。

人民終於等到大選舉行，但爭議風波從未停止，政府周三（26日）又以當地多個城市發生伊波拉疫情為由，把3個反對派重鎮的投票日期，押後至2019年3月，意味屆時其他選區都投票及開票了，這些地方也遲遲未投票。

這3個涉事選區貝尼（Beni）、布滕博（Butembo）和揚比（Yumbi），合共有高達120萬名選民，佔整體選民的3%。

政府公布消息後，隨即觸發這些選區的選民上街示威，並出現搗亂場面。

剛果選舉：政府宣布部分地區押後投票，觸發民眾騷亂。（美聯社）

電子投票是好是壞？

選舉期間的爭議數之不盡，還有反對派受到打壓，本來同樣有力競爭的高人氣政客卡通比（Moise Katumbi）遭放逐，無法回國更不能參選。

這次選舉又首次使用電子投票系統，美其名是採用高科技，但也是更容易「出術」。反對派已經公開指摘選舉委員會，表達對選舉造假的擔憂，委員會則一貫強調選舉公正又透明。

選舉的公正問題受到各方質疑，剛果政府不屑一顧，外交部周四（27日）把歐盟駐當地代表驅逐出境，以此報復。

剛果選舉：剛果有豐富天然資源，但財富只集中在少數人手中，大部分人仍然極為貧窮。（美聯社）

走向更動盪

剛果很多民眾渴求選舉，希望國家改善經濟。當地天然資源豐富，經濟發展不差，但財富只集中在少數人手中，每7個剛果人，當中6人每天賺不到1.25美元（約10港元）。

當地不少民眾也對現任總統卡比拉不滿，擔心他會「終生執政」，希望透過選舉實現和平轉移權力。

但是這場選舉會否公平公正，卻是全剛果人的憂慮，若果選舉充斥舞弊，最後不是走向和諧，而是更動盪的政局。