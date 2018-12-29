【印尼海嘯】「喀拉喀托之子」火山三分二體積消失

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印尼巽他海峽（Sunda Strait）上周六（22日）發生海嘯，導致最少426人死亡；超過7000人受傷，23人下落不明。有科學家研究「喀拉喀托之子」火山（Anak Krakatau）的衛星圖片，發現該火山於上周失去超過三分之二的高度和體積，科學家認為差不多可以肯定山崩是海嘯出現的原因。

印尼火山學和地質災害減災中心（The Centre for Volcanology and Geological Hazard Mitigation，PVMBG）科學家表示，火山體積減少介乎1.5至1.7億立方米，而原本高340米的火山降至只有110米高。

大量塊體（mass）有可能於上周六一次過滑到海中，令海水位移並產生高達5米高的巨浪，引發今次海嘯。

「喀拉喀托之子」火山持續爆發，令科學家難以到當地考察，所以至今仍未能掌握有多少火山質量消去。

印尼巽他海峽海嘯：從日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）公開的衛星圖像可見，「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）火山外形和火山口於8月20日仍然清晰完整。但12月24日的衛星圖像顯示，火山的高度和體積明顯縮少。（JAXA）

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（英國廣播公司／海峽時報）

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