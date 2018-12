Gap year好處多　美國大學出錢鼓勵學生「攞正牌放大假」休學

香港流傳大學生必做五件事,就是上莊、住Hall、走堂、拍拖、兼職。至於在外國,不少大學生更會選擇攞正牌大放假,在取得大學學位或就讀大學後騰出一年「休學年」(Gap year)。 他們並非頹廢、不務正業的所謂「廢青」,而是想借這段時間遊歷、實習或體驗生活。不過若你不是「贏在起跑線」的富裕一群,未必能負擔休學年使費。有見及此,美國不少大學近年推出計劃,向提交精彩「休學年計劃」的學生提供財政資助,協助他們利用這一年追尋理想或增廣見聞。

《華爾街日報》報道,波士頓塔夫茨大學(Tufts University) 、北卡羅萊納大學教堂山分校(The University of North Carolina at Chapel Hill)、佛羅里達州立大學(Florida State University)、賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania),以及普林斯頓大學(Princeton University)都有類似的休學年計劃,為延遲一年入學的新生提供資助,鼓勵他們參加社會服務,放眼世界。

美國大學Gap year:美國不少大學推出計劃,資助學生休學一年,鼓勵他們追尋理想或增廣見聞。圖為普林斯頓大學。(VCG)

Gap year原來好處多

杜克大學(Duke University)亦在2018年秋季推出計劃,向能提交精彩「休學年計劃」的新生,提供介乎5000至1.5萬美元(約3.9萬至11.7萬港元)贊助,名額數十個。

大學本科入學院長古滕塔格(Christoph Guttentag)表示計劃能收一石二鳥之效:學生可以在這一年反思,有助成長、變得成熟,讓學校可以得到有創造力、解難能力及見識廣博的學生。古滕塔格指「休學年計劃」由學生自己設計,內容可以是參與學徒計劃、到外國遊歷,或者是參與政治運動等。

科羅拉多學院(Colorado College)一項研究更表明休學年的好處。研究以休學一年的新生及馬上入學的學生作比較,發現前者能較早畢業,GPA亦較高。

值得一提的是,休學年亦有另一妙用。2016年時任美國總統奧巴馬的女兒(Malia)在入讀知名學府哈佛大學(Harvard University)前,選擇先休學一年到電視台實習,不但能實現夢想,更可以等到奧巴馬卸任才入讀,過低調的生活。

