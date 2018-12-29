Gap year好處多　美國大學出錢鼓勵學生「攞正牌放大假」休學

香港流傳大學生必做五件事，就是上莊、住Hall、走堂、拍拖、兼職。至於在外國，不少大學生更會選擇攞正牌大放假，在取得大學學位或就讀大學後騰出一年「休學年」（Gap year）。 他們並非頹廢、不務正業的所謂「廢青」，而是想借這段時間遊歷、實習或體驗生活。不過若你不是「贏在起跑線」的富裕一群，未必能負擔休學年使費。有見及此，美國不少大學近年推出計劃，向提交精彩「休學年計劃」的學生提供財政資助，協助他們利用這一年追尋理想或增廣見聞。

《華爾街日報》報道，波士頓塔夫茨大學（Tufts University） 、北卡羅萊納大學教堂山分校（The University of North Carolina at Chapel Hill）、佛羅里達州立大學（Florida State University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania），以及普林斯頓大學（Princeton University）都有類似的休學年計劃，為延遲一年入學的新生提供資助，鼓勵他們參加社會服務，放眼世界。

美國大學Gap year：美國不少大學推出計劃，資助學生休學一年，鼓勵他們追尋理想或增廣見聞。圖為普林斯頓大學。（VCG）

Gap year原來好處多

杜克大學（Duke University）亦在2018年秋季推出計劃，向能提交精彩「休學年計劃」的新生，提供介乎5000至1.5萬美元（約3.9萬至11.7萬港元）贊助，名額數十個。

大學本科入學院長古滕塔格（Christoph Guttentag）表示計劃能收一石二鳥之效：學生可以在這一年反思，有助成長、變得成熟，讓學校可以得到有創造力、解難能力及見識廣博的學生。古滕塔格指「休學年計劃」由學生自己設計，內容可以是參與學徒計劃、到外國遊歷，或者是參與政治運動等。

科羅拉多學院（Colorado College）一項研究更表明休學年的好處。研究以休學一年的新生及馬上入學的學生作比較，發現前者能較早畢業，GPA亦較高。

值得一提的是，休學年亦有另一妙用。2016年時任美國總統奧巴馬的女兒（Malia）在入讀知名學府哈佛大學（Harvard University）前，選擇先休學一年到電視台實習，不但能實現夢想，更可以等到奧巴馬卸任才入讀，過低調的生活。

（綜合報道）