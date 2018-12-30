與母親短暫相聚10日　也門2歲男童美國病逝

也門一名患有罕見先天性腦部疾病的2歲男童哈桑（Abdullah Hassan）因不敵病魔，上周五（28日）於美國加州離世，葬禮於上周六（29日）舉行。哈桑母親因為美國總統特朗普針對穆斯林國家公民的入境禁令，一度不獲發簽證到美國見哈桑最後一面，事件引起廣泛爭議後，她12月18日終獲美方批准赴美探望兒子。

美國伊斯蘭關係委員會（Council on American Islamic Relations）發表聲明稱，哈桑於加州奧克蘭市（Oakland）一間兒童醫院去世。哈桑父親阿里（Ali Hassan）表示：「我們的心碎了，我們不得不和我們的寶貝、我們的生命之光說再見。」

哈桑一出生便患有罕見的「大腦整體性髓鞘形成缺乏」（Hypomyelination），由於他與父親均是美國公民，阿里2017年帶同兒子前往美國就醫。

但哈桑的母親Shaima Swileh是也門公民，受美國總統特朗普（Donald Trump）頒布的穆斯林禁令影響，遲遲無法前往美國探望。國務院周12月18日最終批出簽證，讓Shaima Swileh 12月19日飛往加州見兒子最後一面。

也門2歲男童逝世：也門一名2歲男童哈桑患上罕見腦部疾病，他2017年被父親帶往美國就醫，但病況急劇惡化已無法救治。哈桑上周五（12月28日）不敵病魔，於加州奧克蘭一間兒童醫院去世。圖為父親阿里溫柔地親吻哈桑的額頭。（視覺中國）

（英國廣播公司）