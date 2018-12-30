新加坡野生水獺　可愛到成為襟針設計　背後故事「有洋蔥」

新加坡長年累月致力於改變環境與水質，不止令它成為不少人心目中的宜居城市，更吸引「特別的移民」，愈來愈多水獺在這個國家安居。 由水獺愛好者成立的非牟利機構Ottercity（暫譯：水獺城市）上周六（22日）在Facebook宣布會在平安夜（12月24日）限量發售水獺紀念襟針。 組織挑選3隻獲救的水獺，胸針上印有牠們可愛的樣貌。他們希望藉着牠們的故事，對該國以至全球保育行動產生積極影響。

新加坡國父李光耀在立國之初，就把「清潔城市」作為新加坡的首要國策。50年過去，新加坡被譽為「世界最潔淨的花園城市」，毋負他的期望。

新加坡國立大學生物學高級講師N. Sivasothi指出，新加坡1965年脫離馬來西亞聯邦獨立後，馬上開始着手清理河流，令生態得以改善，變得適合包括水獺在內的動物生存。

從1998年開始就有水獺到新加坡定居，之後愈來愈多牠們的同類「入籍」。

三隻水獺周日（10月28日）被發現在新加坡一幢辦公大樓外游泳。類似事件經常發生。

這套襟針上的水獺，分別來自三個不同的家族。Ottercity將牠們印在4款紀念胸針上。它們每個直徑為25毫米，厚度1.8毫米。

水獺胸針：這套紀念品由來自不同家庭的三名水瀨形象加上Ottercity的標誌組成4款紀念胸針。每個胸針直徑為25mm，厚度有1.8mm。（Ottercity）

第一頭是來自巴西立（Pasir Ris）家族的水瓶座（Aquarius），牠是一頭8至9個月大的雌性水獺。

水瓶座11月16日被橡膠製成的電線纏繞，救援人員為牠做了長達5小時的手術。牠康復得非常好，且已為人母，產下一窩小水獺。

水瀨胸針：來自巴西立家族的水瓶座在11月16日被橡膠製成的電線纏繞，救援人員為做了長達5小時的手術。（Ottercity）

第二名入圍的是巴沙内（Bishan），不過牠已在2018年5月去世。由牠領導的14隻水獺，以馬里納灣沙灘（Marina Bay）為家。令人欣喜的是，巴沙内家族至今已迎來第五代水獺幼崽。

水瀨胸針：巴沙内家族的英雄已在2018年5月去世。由牠領導的14隻水獺，以馬里納灣沙灘為家。（Ottercity）

最後一名是托比（Toby），身世十分可憐。牠從小被家人拋棄，幾乎在河中淹死，幸得一名男子跳入水中拯救。牠後來獲救援人員安排，加入一個水獺家族，牠告別漂泊的生活，終於有一個家。

水瀨胸針：托比從小被家人拋棄，幾乎在河中淹死，幸得一名男子跳入水中拯救。（Ottercity）

還有一枚胸針由Ottercity的標誌設計而成。

水瀨胸針：由「Ottercity」的Logo製成的最後一款胸針。（Ottercity）

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（綜合報道）