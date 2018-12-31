印度大學副校長鼓勵學生打架殺人　言論惹政壇狠批

印度北方邦（Uttar Pradesh）是印度人口最多的邦，有逾2億人居住，暴力罪案不斷上升。當地的布爾文恰爾大學（Purvanchal University）副校長亞達夫（Raja Ram Yadav）不但沒有勸學生遇事時自制，反而鼓吹暴力，叫學生打架時殺死對方。

#WATCH Purvanchal University Vice-Chancellor Raja Ram Yadav at a seminar in the University in Ghazipur: If you’re a student of this University, never come crying to me. If you ever get into a fight, beat them, if possible murder them, we’ll take care of it later. (29.12.18) pic.twitter.com/omFqXN55z9 — ANI UP (@ANINewsUP) December 30, 2018

根據印度媒體「亞洲新聞國際通訊社」（ANI）周六（29日）發布的影片，亞達夫在一場大學活動中演講時表示：「如果你是我們大學的學生，永遠都別來向我哭訴。如果你和人打架，就打贏對方，可能的話就殺死他們，我們會來處理後續的事。」

這番說話惹來多個政黨抨擊，北方邦議會和內政部亦表示強烈讉責。印度國會主席辛格（Shailendra Singh）指，擔任大學副校長這一要職的人不應該發表這種言論。印度社會黨發言人亦形容言論「非常令人反感」，副校長應該鼓勵學生努力讀書，而不是惹事生非，又希望當局儘快處分亞達夫。

北方邦因社區關係緊張和暴力犯罪日益猖獗而惡名昭彰，近幾周更爆發多宗大規模暴力事件。12月3日一條村莊發現牛屍，由於牛在印度文化中是神聖動物，數百名村民群起暴動，扔石縱火，更殺死一名高級警官和另一名男子。

（綜合報道）