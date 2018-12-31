也門內戰5歲女童全家死於空襲　眼睛紅腫睜不開令人心痛

也門內戰自2015年開打至今，未有結束跡象，愈來愈多民眾受害。國際救援組織救助兒童會（Save the Children）估計，已有約8.5萬名兒童死於饑餓或疾病，聯合國兒童基金會（UNICEF）更形容這是「世上最嚴重的人道危機」。 其中一位受害兒童的經歷，觸動無數心靈，成為了反戰象徵。事件主角是小女孩拉伊米（Buthaina Muhammad Mansour al-Raimi），她在2017年一場空襲中失去家園以及至親。她用手撐開受傷腫脹右眼的照片，彷彿在對世界說「睜開你的眼睛吧」。

沙特阿拉伯領導的聯軍在2017年8月25日空襲也門首都薩那（Sanaa），殃及拉伊米的家。只有5歲的她一瞬間失去父母和5名兄弟姐妹，她憶述當時的情況：「第一個飛彈投下後，爸爸為了安撫我們，想去拿糖給我們吃。但第二個飛彈打來，還有第三個，接着屋子就倒了。」

曼蘇爾在空襲中受傷，用手撐開眼皮去看採訪她的記者。她受傷的模樣的心痛。（視覺中國）

全家只有拉伊米奇蹟生還，她獲救後許多傳媒都前往醫院採訪。這名在空襲中受傷的小女孩，雙眼滿是瘀血，腫得睜不開。為了看清楚誰在跟自己說話，拉伊米勉強用手撐開眼皮。這個小小的動作被記者拍下，隨即在網上瘋傳。

許多也門人紛紛模仿拉伊米的動作，拍照上傳至社交媒體，希望使外界睜大眼睛，看清楚也門的境況。拉伊米因此成為了反對內戰的象徵。

事隔一年，法新社記者再度採訪她。拉伊米已由叔叔阿里（Ali al-Raimi）收養。阿里對她視如己出，但痛失家人的心理創傷或許永難癒合。阿里說：「她沒有忘記爸爸媽媽，每當看到一些東西讓她想起父母或兄弟姐妹，或者聽到她爸爸以前愛聽的歌，就會很難過。」

叔叔阿里說，因為拉伊米經歷過巨大的創傷，所以他疼愛她尤甚於自己的女兒。（視覺中國）

拉伊米邊玩洋娃娃邊對記者說：「我想上學，成為醫生。」她停下來，想了一會，再說：「我想戰爭停止，讓我們可以和平安全地生活……讓也門的孩子可以和平安全地生活。」

沙特阿拉伯新聞社曾在空襲同日發表聲明指，事件是「技術錯誤」造成，又表示「為無心造成的意外以及平民傷亡深感悲傷」。

曼蘇爾邊玩洋娃娃邊接受記者訪問，她看起來很健康，對於即將上學十分興奮。（視覺中國）

（綜合報道）